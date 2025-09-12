Davis Cup: Jan Lennard Struff stellt mit Sieg über Yoshihito Nishioka auf 1:0

Jan-Lennard Struff bringt Deutschland beim Davis-Cup-Match gegen Japan mit einer beherzten Leistung gegen Yoshihito Nishioka mit 1:0 in Führung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 10:01 Uhr

Jan-Lennard Struff hat das erste Match der Davis-Cup-Begegnung gegen Japan in Tokio erfolgreich gestalten können. Er setzte sich in einem packenden Match mit 6:4, 6:7 (4) und 6:4 gegen Yoshihito Nishioka durch.

Richtig eng wurde es im ersten Satz des Treffens im Ariake Colosseums aus deutscher Sicht eigentlich nur einmal, nämlich beim Stand von 4:4: Da hatte Nishioka wie aus dem Nichts plötzlich drei Breakbälle zu seinen Gunsten. Aber Struff wehrte mit fünf Punkten in Folge souverän ab. Und holte sich im Anschluss gleich das Aufschlagspiel des Japaners und damit den ersten Satz.

Hohes Spannungslevel in Tokio

Der zweite Akt verlief ebenso ausgeglichen - und wieder erspielte sich Nishioka im neunten Spiel eine Breakchance. Struff wehrte konzentriert ab. Im darauffolgenden Tiebreak ging der Warsteiner zwar noch mit dem ersten Minibreak in Front, danach gewann jedoch Nishioka die Oberhand in der Kurzentscheidung und konnte diese mit 7:4 für sich abschließen.

Satz Nummer drei war für die deutschen Länderkampf-Fans kein Zuckerschlecken. Denn Struff begann - entgegen den Durchgängen davor - beim Service zu wackeln. Daraus ergaben sich einige brenzlige Situationen, die der 35-Jährige allerdings zu kontrollieren wusste. Immer wieder wehrte der DTB-Spieler Breakbälle ab, blieb damit selbstbewusst im Match - und beim Stand von 4:4 gelang ihm dann auch das entscheidende Break zu Null.

In der zweiten Partie wird nun Yannick Hanfmann gegen Shintaro Mochizuki antreten. Morgen eröffnen dann Kevin Krawietz und Tim Pütz den zweiten Tag.