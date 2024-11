Davis Cup: Jannik Sinner - Ein letztes Ziel bleibt noch

Nach einem überaus erfolgreichen Jahr peilt Jannik Sinner zum Abschluss noch den Davis-Cup-Titel in Malaga an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 06:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Zuletzt gewann Jannik Sinner die ATP Finals in Turin

Keine Frage: Auf Hartplatz führte an Jannik Sinner im Jahr 2024 kein Weg vorbei. Nicht zuletzt deshalb gilt Italien bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga als Favorit auf den Titelgewinn. Zumal Team-Kapitän Filippo Volandri neben dem Weltranglistenersten auch noch auf Lorenzo Musetti und Matteo Berrettini bauen kann.

Prunkstück der Mannschaft ist aber zweifellos Sinner, der die Reise nach Malaga mit der Empfehlung des ATP-Finals-Titels antrat. In Turin präsentierte sich der zweifache Grand-Slam-Sieger nahezu unantastbar und gab auf dem Weg zum Turniersieg in fünf Spielen keinen einzigen Satz ab.

Insgesamt ist Sinner bereits seit elf Spielen ungeschlagen, die bis dato letzte Niederlage musste er Anfang Oktober im Finale des ATP-500-Turniers von Peking gegen Carlos Alcaraz hinnehmen. Mit dem Weltranglistendritten aus Spanien wird es in Malaga nach Spaniens 1:2-Niederlage gegen die Niederlande nicht zum Wiedersehen kommen.

Italien bekommt es am Donnerstag (nicht vor 17 Uhr) im Viertelfinale mit Argentinien zu tun. An die Davis-Cup-Endrunde in Malaga hat Sinner allenfalls gute Erinnerungen: Im vergangenen Jahr führte der Südtiroler seine Nation in Andalusien zum Turniersieg.