Davis Cup: Kanada schmeißt Großbritannien raus

Denis Shapovalov und Felix Auger-Aliassime haben Kanadas Sieg gegen Großbritannien klargemacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 22:54 Uhr

Felix Auger-Aliassime

2:0 hieß es nach den Siegen von Denis Shapovalov gegen Dan Evans (6:0, 7:5) und Felix Auger-Aliassime gegen Jack Draper (7:6 (8), 7:5) - die Sache war allerdings schon dem dem Shapovalov-Sieg klar. Denn die Briten hätten ein 3:0 zum Weiterkommen gebraucht. Entsprechend groß die Enttäuschung beim Heimspiel in Manchester.

Kanada hat sich damit den ersten Platz in Gruppe D gesichert, vor Argentinien. Großbritannien und Finnland sind als Dritte und Vierte raus im Kampf um die Finals in Malaga.

In Gruppe C hießen die Erstplatzierten USA und Deutschland, in Gruppe B sind Australien und Spanien weiter.

In Gruppe A war es indes bis zum Ende des Abends hin spannend. Italien hatte zwar schon nach den Einzeln den Sieg über die Niederlande klargemacht (und war ohnehin schon als Gruppenerster durch). Platz zwei stand für Brasilien und eben die Niederlande noch offen. Die Niederlande brauchte dabei zumindest einen Punkt, den die Kombi Koolhof/van de Zandschulp beim 7:6 (6), 7:5 über Bolelli/Vavassori holten.

Die Davis Cup Finals sind für den 19. bis 24. November 2024 in Malaga geplant.