Davis Cup: Könnte Jannik Sinner bald in Südtirol spielen?

Der italienische Präsident des Tennisverbands Angelo Binaghi lässt mit der Idee aufhorchen, die Davis-Cup-Finals in den nächsten Jahren einmal nach Bozen zu holen. Was derzeit jedoch nur ein Gedankenexperiment bleibt…

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2024, 16:08 Uhr

Jannik Sinner ist der unbestrittene Superstar des italienischen Tennis, da gibt es keinerlei zwei Meinungen. Die Grand-Slam-Titel in Australien und New York, die Nummer 1 der Weltrangliste, der Sieg bei den ATP-Finals und der zweite Triumph in Folge im Davis Cup mit Italien – 2023 war ein besonderes Jahr für den 23-Jährigen. Der Hype um den Sextner ist riesig, besonders seit den ATP-Finals in Turin, wo die Begeisterung der Fans mit einer solchen Wucht daher kam, dass sie mehr als nur Eindruck hinterließ.

Jetzt sorgt eine spannende Idee für Aufsehen: Könnte die Davis-Cup-Endrunde 2026 in Südtirol stattfinden? Laut der Nachrichtenagentur “ANSA” hat Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbands, vorgeschlagen, das KO-Turnier der letzten acht Mannschaften nach Bozen – in Sinners Heimat – zu holen.

Als potenzieller Austragungsort wird die Sparkasse Arena genannt, die allerdings „nur“ 7.800 Zuschauern Platz bietet. Ob das für ein Event dieser Größenordnung ausreicht, ist fraglich. Dennoch bleibt es ein Traum vieler Südtiroler, ihren Tennishelden Jannik Sinner einmal vor der eigenen Haustür spielen zu sehen. 2025 wird das Finale zunächst in Bologna ausgetragen – was danach folgt, bleibt spannend.