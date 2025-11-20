Davis Cup live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Argentinien im zweiten Einzel auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 21:55 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Alexander Zverev führt das deutsche Davis-Cup-Team bei den Finals in Bologna an. Mit dem Topspieler an der Spitze peilt die DTB-Auswahl den Titel an - und die Chancen stehen durchaus gut.
Im Viertelfinale bekommt es Deutschland mit Argentinien zu tun. Zverev trifft im Einzel der Nummer-eins-Spieler auf Francisco Cerundolo. Im Head to Head liegt der Hamburger 1:3 zurück.
Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei tennis.de.