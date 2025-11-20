Davis Cup live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Argentinien im zweiten Einzel auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 21:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Francisco Cerundolo

Alexander Zverev führt das deutsche Davis-Cup-Team bei den Finals in Bologna an. Mit dem Topspieler an der Spitze peilt die DTB-Auswahl den Titel an - und die Chancen stehen durchaus gut.

Im Viertelfinale bekommt es Deutschland mit Argentinien zu tun. Zverev trifft im Einzel der Nummer-eins-Spieler auf Francisco Cerundolo. Im Head to Head liegt der Hamburger 1:3 zurück.

Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei tennis.de.