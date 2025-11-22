Davis Cup live: Alexander Zverev vs. Jaume Munar im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft beim Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Spanien im zweiten Einzel auf Jaume Munar. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 16:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Jaume Munar

Alexander Zverev führt das deutsche Davis-Cup-Team bei den Finals in Bologna an. Mit dem Topspieler an der Spitze hat die DTB-Auswahl gegen Argentinien mühevoll den Sprung ins Halbfinale geschafft. Dort trifft die Auswahl von Michael Kohlmann auf Spanien.

Zverev trifft im Einzel der Nummer-eins-Spieler auf Jaume Munar. Im Head to Head der beiden steht es 1:1, das bislang letzte Duell ging bei den Olympischen Spielen 2024 klar an den Deutschen. "Ich glaube, dass er jetzt sehr viel besser spielt als damals", zeigte sich Zverev vor Munar gewarnt.

Zverev vs. Munar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jaume Munar gibt es ab ca. 14 Uhr live im Livestream bei tennis.de.