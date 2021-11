Davis Cup live: Deutschland vs. Serbien im TV, Livestream und Liveticker

Serbien trifft nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Österreich bei der Davis-Cup-Finalrunde in Innsbruck heute auf Deutschland. Die Matches gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2021, 08:59 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic, Punktegarant für Serbien

Novak Djokovic und Co. können bereits heute den Einzug in das Viertelfinale des Davis Cups 2021 klar machen - dann nämlich, wenn Serbien nach dem 3:0 gegen Österreich auch das deutsche Team bezwingt. Während Djokovic bei den Serben als Spitzenspieler gesetzt ist, könnte Teamchef Viktor Troicki nach der eher schwachen Vorstellung von Dusan Lajovic am Freitag auch auf Filip Krajinovic als Nummer zwei setzen.

Bei Deutschland steht Jan-Lennard Struff als Nummer eins fest. Dahinter kann Kapitän Michael Kohlmann zwischen Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk wählen.

Deutschland gegen Serbien - hier gibt es den Livestream

Die Matches zwischen Deutschland und Serbien gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und bei servustv.com.