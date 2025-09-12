Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Yoshihito Nishioka im Livestream und Liveticker
Jan-Lennard Struff und Yoshihito Nishioka treffen in der ersten Partie des Davis Cups Japan gegen Deutschland aufeinander. Das Match gibt es jetzt live in der Tennischannel-App und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 10:05 Uhr
Zwar führt Nishioka im Head-to-Head mit 2:1, nach den Vorstellungen bei den US Open ist aber wohl Jan-Lennard Struff der Favorit. Zumal der Japaner 14 seiner letzten 15 Partien verloren hat.
Im zweiten Einzel trifft im Anschluss Yannick Hanfmann auf Shintaro Mochizuki.
Struff vs. Nishioka - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Yoshihito Nishioka gibt es jetzt live in der Tennischannel-App und in unserem Liveticker.