Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Yoshihito Nishioka im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Yoshihito Nishioka treffen in der ersten Partie des Davis Cups Japan gegen Deutschland aufeinander. Das Match gibt es jetzt live in der Tennischannel-App und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 10:05 Uhr

© Getty Images Yoshihito Nishioka und Jan-Lennard Struff eröffnen den Davis Cup in Tokio

Zwar führt Nishioka im Head-to-Head mit 2:1, nach den Vorstellungen bei den US Open ist aber wohl Jan-Lennard Struff der Favorit. Zumal der Japaner 14 seiner letzten 15 Partien verloren hat.

Im zweiten Einzel trifft im Anschluss Yannick Hanfmann auf Shintaro Mochizuki.

Struff vs. Nishioka - hier gibt es einen Livestream

