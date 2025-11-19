Davis Cup live: Jurij Rodionov vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Jurij Rodionov und Matteo Berrettini eröffnen den Länderkampf zwischen Österreich und Italien. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream beim ORF und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 18:13 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Davor ... ... werden wir uns noch kurz stärken. Bis gleich! Damit ... ... geht Italien mit einer 1:0-Führung ins zweite Einzel zwischen Cobolli und Misolic. Auch diese Partie werden wir natürlich tickern. Fazit Für Rodionov wäre wohl deutlich mehr möglich gewesen. Von der Grundlinie war der Österreicher mindestens ebenbürtig, der Aufschlag rettete Berrettini immer wieder. So auch bei den drei Satzbällen im zweiten Durchgang. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:7 (4) Irgendwie holt sich Berrettini am Netz den Punkt und damit zwei Matchbälle. Per Servicewinner sichert er Italien anschließend das 1:0. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (4:5) Rodionov packt einen Vorhandwinner aus. Danach punktet der Österreicher am Netz. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (2:5) Rodionov patzt mit der Vorhand. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (2:4) Berrettini punktet mit der Vorhand. Die Seiten werden gewechselt. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (2:3) Rodionov bleibt am Netz stabil und gleicht aus. Danach unterläuft ihm ein Doppelfehler. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (1:2) Zunächst fliegt Rodionovs Rückhand ins Aus, dann patzt Berrettini mit der Rückhand. Alles wieder in der Reihe. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 (0:1) Das Netz ist aus Italien! Berrettini hat bei einem Netzroller Riesenglück. Nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:6 Berrettinis Rhythmus beim Aufschlag passt. Das ist aus rot-weiß-roter Sicht vor dem anstehenden Tiebreak nicht zwingend eine gute Nachricht ... Rodionov vs. Berrettini 3:6, 6:5 Nun zeigen beide Spieler großartiges Tennis! Rodionov packt eine großartige Vorhand zum 40:15 aus und steht Sekunden später zumindest schon mal im Tiebreak. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 5:5 Bologna steht Kopf! Berrettini kann nach drei abgewehrten Satzbällen tatsächlich auf 5:5 stellen. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 5:4, 40:40 Rodionov bringt sich mit zwei starken Punkten 30:0 in Führung. Dank eines unfassbaren Passierballs sichert sich der 26-Jährige drei Satzbälle. Den ersten wehrt Berrettini per Ass ab, den zweiten mit einem Servicewinner. Und auch Möglichkeit Nummer drei ist nach einem starken Aufschlag rasch weg. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 5:4 Rodionov startet mit einem Doppelfehler, bekommt dann aber ein Rückhand-Geschenk seines Gegners. Danach unterlaufen dem Österreicher zwei leichte Fehler. Den ersten Breakball wehrt Rodionov mit einem guten Aufschlag ab, den zweiten kann Berrettini nach einem Vorhandfehler verwandeln. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 5:3 Berrettini schiebt den Druck souverän auf die andere Seite. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 5:2 Berrettini entscheidet zwei unglaubliche Punkte für sich. Zuerst packt der Italiener einen sensationellen Rückhand-Passierball aus, danach entscheidet er einen XXL-Ballwechsel aus. Dass das Spiel dennoch an Rodionov geht, sollte dem Österreicher einiges an Auftrieb geben. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 4:2 Berrettini unterlaufen nun ein paar Fehler, beim Stand von 15:30 findet er aber eine großartige Vorhand. Danach patzt der Italiener bei einem Stoppball - und den Breakball kann Rodionov dank eines sensationellen Returns vor die Füße verwandeln. Game on! Rodionov vs. Berrettini 3:6, 3:2 Berrettini lässt bei einem einfachen Vorhandball eine große Möglichkeit aufs 0:30 aus. Der Italiener patzt danach noch zweimal mit seinem Paradeschlag - und wird sich beim Seitenwechsel somit ärgern. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 2:2 Rodionov holt sich den ersten Punkt, lässt dann aber ein bisschen was liegen. Durch einen Rückhandfehler kann Berrettini erneut ausgleichen. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 2:1 Auch Rodionov hat die Pause offenbar gut verkraftet. Ohne Punktverlust geht's zum 2:1. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 1:1 Weiter geht's. Berrettini stellt mit einem Servicewinner auf 1:1. Mittlerweile ... ... spielen sich die Protagonisten wieder ein. Laut Durchsage der Stuhlschiedsrichterin Alison Hughes geht es in einer Minute weiter. Wie der ÖTV ... ... soeben mitteilte, liegt das Problem an einem Licht, das nicht mehr angeht und für den Spielbetrieb dringend benötigt wird. Demnach kann hier nach wie vor nicht gespielt werden. Zur Erinnerung Berrettini führt in diesem Game übrigens mit 40:0. Nur falls hier noch mal jemand Tennis spielen will. Technische Probleme ... ... sind laut dem Stadionsprecher der Grund für die Unterbrechung. So viel hätten wir auch noch diagnostizieren können. Der Italiener ... ... kehrt in diesem Moment auf den Court zurück. Gespielt wird nach wie vor nicht. Warum, daran werden wohl auch noch künftige Generationen zu rätseln haben. Berrettini ... ... nutzt die Auszeit und verschwindet derweil aufs stille Örtchen. Das ist zumindest die Vermutung von der Pressetribüne. Prächtige Stimmung Tennis wird nach wie vor nicht gespielt. Dafür schwappt nun die Welle durch die Arena. Auch schön! Es werde Licht ... Plötzlich geht in der Supertennis Arena das Licht an. Blöd nur, dass die beiden Spieler eigentlich eine abgedunkelte Halle benötigen. Und also ist das Match nun unterbrochen. Rodionov vs. Berrettini 3:6, 1:0 Das war wichtig aus österreichischer Sicht! Rodionov bringt das Aufschlagspiel ohne Punktverlust durch. Zwischenfazit Allzu viel kann sich Rodionov eigentlich nicht vorwerfen. Bis zum Stand von 3:3 war der Österreicher der bessere Spieler, das Break zum 5:3 war dann aber vermeidbar. Der Start in Durchgang zwei dürfte für den Außenseiter nun besonders wichtig werden. Rodionov vs. Berrettini 3:6 Wieder hat Rodionov Pech, diesmal landet ein Ball Millimeter hinter der Linie. Per Ass sichert sich Berrettini anschließend den ersten Satz. Rodionov vs. Berrettini 3:5, 40:40 Mit einem äußerst glücklichen Netzroller holt sich Berrettini den ersten Satzball. Diesen lässt er mit einem Vorhandfehler aus. Rodionov vs. Berrettini 3:5 Da ist das Break! Berrettini taucht mit der Vorhand zweimal erfolgreich an und wird nun zum Satzgewinn servieren. Rodionov vs. Berrettini 3:4, 40:40 Nun kommt auch Berrettini erstmals in die Nähe eines Breakballs. Nach einem Vorhandfehler muss Rodionov über Einstand. Rodionov vs. Berrettini 3:4 Zwei starke Aufschläge später stellt Berrettini auf 4:3. Rodionov vs. Berrettini 3:3, 40:40 Nach einem Vorhandfehler von Berrettini schnuppert Rodionov bei 30:30 am ersten Breakball. Und diesen findet der Österreicher nach einem großartigen Ballwechsel auch tatsächlich vor! Berrettini antwortet mit einem Ass. Rodionov vs. Berrettini 3:3 "Da ist wer nervös", ist aus dem österreichischen Fansektor zu vernehmen. Ob das der Grund ist, warum Berrettini auch in diesem Spiel keinen Punkt holt, wird andernorts zu klären sein. Allenfalls macht Rodionov seine Sache bis hierhin mehr als ordentlich. Rodionov vs. Berrettini 2:3 Rodionov positioniert sich beim Return einige Meter hinter der Grundlinie und will sich dadurch Zeit erkaufen. Dennoch unterlaufen ihm in diesem Spiel zwei Returnfehler, am Netz stellte Berrettini abschließend auf 3:2. Rodionov vs. Berrettini 2:2 Wieder geht's äußerst flott. Rodionov gibt keinen Punkt ab. Rodionov vs. Berrettini 1:2 Der erste Zauberball des Tages gehört Rodionov, der Berrettini aus schwieriger Position äußerst sehenswert passiert. Mehr war für den 26-Jährigen in diesem Spiel allerdings nicht drin. Rodionov vs. Berrettini 1:1 Auch Rodionov gestaltet sein erstes Aufschlagspiel ziemlich souverän. Dass der Österreicher Berrettinis Rückhand als Schwachstelle auserkoren hat, ist schon in der Frühphase des Matches zu erkennen. Rodionov vs. Berrettini 0:1 Berrettini legt mit starken Aufschlägen los und sichert sich das erste Game hochsouverän. Von etwaigen Rückenproblemen war da definitiv nichts zu sehen ... Los geht's Matteo Berrettini eröffnet mit Aufschlag. Viel Spaß! Es ist angerichtet Das Aufwärmen ist vorbei, die Spieler nehmen einen letzten Schluck Wasser zu sich. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Stimmung ... ... in Bologna ist prächtig. Schon jetzt gehen "Matteo, Matteo"-Sprechchöre durchs Rund. Die Hymnen ... ... sind erklungen, die Platzwahl erledigt. In wenigen Minuten kann es losgehen. Wir nehmen ... ... kurz unseren Platz auf der Pressetribüne ein und sind in wenigen Minuten wieder für euch da. Bis gleich! Dass Jurij ... ... im Davis Cup auch auswärts bestehen kann, stellte er im September eindrucksvoll unter Beweis. Gegen Ungarn steuerte er in Debrecen gleich zwei Punkte bei. Und zeigte im alles entscheidenden Einzel gegen Marton Fucsovics eine absolute Glanzleistung. Die Halle 37 ... ... in Bologna ist bereits gut gefüllt. Und eines ist klar: Heimspiel wird das für Jurij heute keines. Zudem ... ... spricht der Heimvorteil für die Italiener. Rund 10.500 Zuschauer wollen den zweifachen Davis-Cup-Titelverteidiger hier und heute ins Halbfinale tragen. Die Österreicher ... ... sind in beiden Einzeln klarer Außenseiter. Das legt allein ein Blick auf die Weltrangliste nahe: Berrettini (56) liegt über 100 Plätze vor Rodionov (177), auch Cobolli (22) liegt deutlich vor Misolic (79). Schon das ... ... Erreichen des Doppels wäre für Österreich ein kleiner Erfolg. Denn obwohl Italien auf Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten muss, sind die Hausherren in Bologna immer noch klarer Favorit. Sollte es ... ... zu einem entscheidenden Doppel kommen, würde Italien auf Simone Bolelli und Andrea Vavassori setzen. Für Österreich liefen Alexander Erler und Lucas Miedler auf. Alles wie erwartet Um Punkt 15 Uhr mussten die beiden Kapitäne Filippo Volandri und Jürgen Melzer ihre Aufstellungen bekanntgeben. Überraschungen blieben dabei aus: Matteo Berrettini und Jurij Rodionov bestreiten das erste Einzel, anschließend treffen Flavio Cobolli und Filip Misolic aufeinander. Begrüßung Herzlich willkommen zu unserem Liveticker. In 15 Minuten wird der Länderkampf zwischen Italien und Österreich eröffnet.

© Getty Images Jurij Rodionov fordert Matteo Berrettini

Jurij Rodionov und Matteo Berrettini werden erwartungsgemäß den Länderkampf zwischen Österreich und Italien eröffnen. Der Italiener, der Medienberichten zufolge während des Aufwärmens am Mittwoch leichte Rückenprobleme verspürte wird als Favorit in die Partie gehen.

Während Berrettini in der Weltrangliste auf Platz 56 liegt, nimmt Rodionov den 177. Rang ein. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Rodionov vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jurij Rodionov und Matteo Berrettini gibt es ab 16 Uhr live im TV und Stream bei ORF1.