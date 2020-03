Davis Cup LIVE: Philipp Kohlschreiber vs. Egor Gerasimov im Liveticker und Livestream

Deutschland führt in der Davis-Cup-Partie gegen Weißrussland mit 1:0. Philipp Kohlschreiber hat nun die Chance, mit einem Erfolg gegen Egor Gerasimovdie Weichen bereits in Richtung Finalrunde in Madrid zu stellen. Das Match gibt es jetzt im Livestream bei sportdeutschland.tv und in unserem Matchtracker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 20:54 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber kann Deutschland mit 2:0 in Führung bringen

Jan-Lennard Struff hatte beim 6:4 und 6:4 zum Auftakt gegen Ilya Ivashka wenige Probleme. Ein Break pro Satz reichte der deutschen Nummer eins zum souveränen Erfolg. Die Favoritenrolle im zweiten Einzel ist allerdings nicht ganz so klar verteilt: Egor Gerasimov liegt in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 68, Philipp Kohlschreiber fünf Ränge dahinter.