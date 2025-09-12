Davis Cup live: Yannick Hanfmann vs. Shintaro Mochizuki im Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft im zweiten Match der Davis-Cup-Begegnung zwischen Japan und Deutschland auf Shintaro Mochizuki. Das Match gibt es ab ca. 9 Uhr live in der Tennischannel-App und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2025, 10:04 Uhr

© Getty Images Shintaro Mochizuki und Yannick Hanfmann treffen im Davis Cup aufeinander

Hanfmann folgt damit auf Jan-Lennard Struff, der die Auftaktpartie gegen Yoshihito Nishioka bestreiten wird. Als dritten Einzelspieler hat Kapitän Michael Kohlmann Youngster Justin Engel nominiert, das Doppel bestreiten wie üblich Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Hanfmann vs. Mochizuki - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Shintaro Mochizuki gibt es ab ca. 9 Uhr live in der Tennischannel-App und in unserem Liveticker.