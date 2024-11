Davis Cup: Malaga rüstet sich für den Nadal-Abschied

Rafael Nadal wird bei der Davis-Cup-Endrunde in Malaga seine Karriere beenden. In Andalusien bereitet man sich bereits intensiv auf den Abschied des spanischen Superstars vor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 10:34 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal beendet in Malaga seine Karriere

Die Aufmerksamkeit bei der diesjährigen Davis-Cup-Endrunde gilt naturgemäß (fast) nur einem Mann: Rafael Nadal. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien wird in Malaga zum letzten Mal auf der großen Bühne aufschlagen, ehe er sich in die wohlverdiente Tennis-Pension verabschiedet.

Während sich Nadal auf Mallorca gewohnt akribisch auf das letzte Turnier seiner so erfolgreichen Karriere vorbereitet, laufen die Vorbereitungen in Malaga längst auf Hochtouren. Am Leichtathletikstadion wurde ein 2.600 Quadratmeter großes Plakat angebracht, um dem Spanier für dessen Verdienste zu danken.

In den kommenden Tagen sollen zahlreiche weitere Plakate mit der Botschaft “Gracias, Rafa” Malagas Stadtbild prägen. Wie groß der Hype um den spanischen Superstar ist, zeigt auch das Medieninteresse aus aller Welt. Dem Vernehmen nach wurden die Veranstalter mit Akkreditierungsanfragen nahezu überrannt.

Aus sportlicher Sicht wird es für Nadal und Co. erstmals am 19. November ab 17:00 Uhr ernst. Die von Carlos Alcaraz angeführten Spanier treffen im Viertelfinale auf die Niederlande. Ob Nadal dann auch im Einzel auf dem Platz stehen wird, wird Davis-Cup-Kapitän David Ferrer erst vor Ort in Malaga entscheiden.