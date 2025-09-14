Davis Cup: Martinez schlägt Rune - Spanien dreht 0:2 gegen Dänemark

Das spanische Davis-Cup-Team hat gegen Dänemark einen 0:2-Rückstand in einen Sieg verwandelt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 19:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Pedro Martinez

Holger Rune und Elmer Möller hatten die dänische Davis-Cup-Truppe durch Siege über Pablo Carreno Busta und Jaume Munar in Führung gebracht; die beiden Spanier sorgten am Sonntag mit ihrem Doppelerfolg über August Holmgren und Johannes Ingildsen für den Anschluss.

Dann drehte Martinez auf: Der Weltranglisten-67. schlug Top-Ten-Mann Holger Rune - nach viel Drama und Abwehr eines Matchballes: 6:1, 4:6, 7:6 (3). Rune hatte dabei bereits im ersten Durchgang eine Verwarnung erhalten, nachdem er zwei Bälle aus der Arena geschossen hatte; auch Spaniens Teamchef David Ferrer hatte irgendwann genug, als Rune sich immer wieder lange Zeit zwischen den Punkten ließ. Und noch eine Behandlung wegen Krämpfen erhielt. Beim 5:4 im dritten Durchgang hatte der Däne die Chance, die Partie auszuservieren, aber Martinez breakte zurück und holte den Sieg im Tiebreak.

Martinez stand, das vorherige Doppel einberechnet, mehr als fünf Stunden auf dem Court.

Für das entscheidende 3:2 sorgte schließlich Carreno Busta mit einem 6:2, 6:3 über Möller.

Spanien ist damit beim Finalturnier vom 18. bis 23. November in Bologna dabei.