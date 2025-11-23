Davis Cup: Matteo Berrettini legt für Italien im Finale vor

Italien führt im Davis-Cup-Finale gegen Spanien mit 1:0. Matteo Berrettini brachte den zweifachen Titelverteidiger durch einen souveränen Zweisatzerfolg über Pablo Carreno Busta in Front.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.11.2025, 17:11 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini brachte Italien in Führung

Dem italienischen Davis-Cup-Team fehlt nur mehr ein Matchsieg zum dritten Titel in Folge. Matteo Berrettini brachte die Hausherren in Bologna im Finale gegen Spanien durch einen ungefährdeten 6:3 und 6:4-Erfolg über Pablo Carreno Busta in Führung. Flavio Cobolli könnte damit im zweiten Einzel schon alles klarmachen.

In der restlos ausverkauften Supertennis Arena entwickelte sich zunächst ein Match auf Augenhöhe, in dem Berrettini im achten Game die ersten Breakbälle vorfand. Carreno Busta konnte die ersten beiden entschärfen, hatte beim dritten jedoch etwas Pech und verlor sein Aufschlagspiel. Anschließend servierte der Lokalmatador zur Freude des italienischen Anhangs sicher aus.

Munar gegen Cobolli zum Siegen verdammt

Im zweiten Abschnitt wäre Berrettini beinahe ein Traumstart geglückt, der Wimbledon-Finalist von 2021 ließ im ersten Spiel jedoch zwei Breakbälle ungenutzt. Im neunten Game münzte der Italiener mit dem Break zum 5:4 seine optische Überlegenheit dann auch auf die Ergebnistafel um. Berrettini blieb nach dem Seitenwechsel - anders als Carreno Busta, der sich bei Stuhlschiedsrichter Timo Janzen über das Publikum beklagte - cool und brachte sein Land nach nur 78 Minuten Spielzeit in Front.

Im Einzel der Nummer-eins-Spieler könnte Cobolli mit einem Sieg über Jaume Munar Italiens neuerlichen Titelgewinn fixieren. Sollte sich der Spanier durchsetzen, käme es zu einem alles entscheidenden Doppel. In diesem träfen Simone Bolelli/Andrea Vavassori auf Marcel Granollers/Pedro Martinez.