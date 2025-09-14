Davis Cup: Mensik sorgt für 3:2! Tschechien bezwingt die USA

Tschechien wird beim Davis Cup-Final 8-Turnier in Bologna dabei sein. Für den entscheidenden Punkt sorgte Jakub Mensik im Duell mit Frances Tiafoe.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 09:26 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik holte den entscheidenden Punkt für Tschechien.

Dabei war der Samstag im Delray Beach Tennis Center zunächst noch nach Wunsch des Gastgebers gelaufen. Im Doppel hatten sich Rajeev Ram und Austin Krajicek gegen die Paarung Machac/Mensik mit 7:6 (6), 5:7 und 6:4 durchgesetzt und die USA mit 2:1 in Führung gebracht.

Danach setzte sich Jiri Lehecka gegen Taylor Fritz in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:4 durch und sorgte für den Ausgleich. Die Entscheidung musste somit im alles entscheidenen Match zwischen Jakub Mensik und Frances Tiafoe fallen.

Und Mensik demonstrierte, warum er in dieser Saison unter anderem das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gewinnen konnte. Mit einer dominanten Vorstellung ließ er Tiafoe beim 6:1, 6:4-Sieg wenig Chancen und löste somit für sein Team das Ticket nach Bologna.

Der tschechische Captain Tomas Berdych war nach dem Duell dementsprechend zufrieden: „Ich bin super stolz, auf die Jungs, auf das Team. Für all die harte Arbeit ist der Sieg heute Abend die beste Belohnung, und dann geht es natürlich nach Bologna.“

Hier das Draw des Davis Cup 2025