Davis Cup: Moeller bringt Dänemark gegen Spanien überraschend mit 2:0 in Front

Nachdem Holger Rune Dänemark im Duell mit Spanien erwartungsgemäß mit einem Sieg über Pablo Carreno Busta mit 1:0 voran gebracht hatte, stellte Elmer Moeller gegen Jaume Munar auf 2:0.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.09.2025, 21:01 Uhr

© Getty Images Elmer Moeller bezwang überraschend Jaume Munar.

Dänemark ist auf einem guten Weg, sich für das Davis Cup-Final-8-Turnier in Bologna zu qualifizieren. Nach dem ersten Tag liegen die Skandinavier beim Auswärtsspiel gegen Spanien in Marbella mit 2:0 in Führung.

Zunächst steuerte Holger Rune (derzeit Nummer 11 im Ranking) seinen Teil bei, indem er Routinier Pablo Carreno Busta (mittlerweile nur mehr auf ATP-Platz 123) mit 7:5 und 6:3 bezwang.

Moeller bezwingt Munar

Anschließend setzte sich der derzeitige Weltranglisten-113. Elmer Moeller gegen seinen doch wesentlich höher platzierten Gegner Jaume Munar (immerhin Nummer 37 im Ranking) mit 2:6, 6:1 und 6:4 durch.

Am Sonntag geht es mit dem Doppel zwischen den Duos Pedro Martinez/Jaume Munar und August Holmgren/Johannes Ingildsen weiter. Sollten die Spanier verkürzen, stehen danach die Singles zwischen Rune und Munar und - wenn nötig - zwischen Carreno Busta und Moeller auf dem Programm.

