Davis Cup: Nach Sinner fehlt auch Musetti beim Finale in Bologna

Nach Jannik Sinner hat nun auch Lorenzo Musetti seine Teilnahme an der Finalrunde des Davis Cups in Bologna abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 23:10 Uhr

© Getty Images Für Lorenzo Musetti ist die Saison 2025 beendet

Lorenzo Sonego hält sich dieser Tage ja bei den ATP Finals in Turin auf. Offenbar nicht nur, um seine Kumpels Jannik Sinner nd Lorenzo Musetti zu unterstützen. Sondern um sich als deren Ersatz für die Finalrunde des Davis Cups kommende Woche in Bologna warmzuhalten. Denn nun steht endgültig fest, dass nach Sinner auch Musetti nicht für Italien antreten wird. Das gab er nach seiner Niederlage gegen Carlos Alcaraz am Donnerstagabend bekannt.

Damit wird Filipo Volandri neben Flavio Cobolli und Matteo Berrettini (auch der ist in Turin) wohl Lorenzo Sonego mit nach Bologna nehmen. Im Doppel sind Simone Bolelli und Andrea Vavassori ja gesetzt. Italen trifft im Viertelfinale auf Österreich. Und ist dort trotz dieser Ausfälle natürlich immer noch Favorit.

Ob das aber auch für das gesamte Turnier gilt? Da sollte man doch eher die Spanier mit Carlos Alcaraz und Deutschland mit Alexander Zverev auf dem Schirm haben. Aber die sind zunächst ja in der unteren Hälfte des Tableaus miteinander beschäftigt (als potenzielles Halbfinale).