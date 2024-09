Davis Cup: Nervenstarke Amerikaner besiegen Chile

In der Davis-Cup-Zwischenrunde in Zhuhai haben die USA in der Begegnung mit Chile bereits nach den Einzeln den Sieg sicher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 14:37 Uhr

© Getty Images Brandon Nakashima hat den Sieg der USA sichergestellt

Knapper geht es nicht: Sowohl Reilly Opelka als auch Brandon Nakashima mussten in ihren Einzel-Partien in ein Tiebreak im dritten Satz. Konnten aber die zwei für den Sieg benötigten Punkte für den Sieg gegen Chile einfahren.

Opelka, der erst in diesem Sommer sein Comeback nach einer langwierigen Hüftverletzung feiern konnte, gewann gegen Cristian Garin mit 6:3, 4:6 und 7:6 (3). Danach machte Nakashima gegen Alejandro Tabilo im Spitzenduell mit einem 7:6 (5), 2:6 und 7:6 (3) alles klar. Das Doppel hat in der Gruppenphase dennoch noch eine gewisse Bedeutung - der Ausgang der Partie zwischen Rajeev Ram/Austin Krajicek gegen Tomas Barrios Vera/Matias Soto konnte aber nichts mehr am Einstiegserfolg der USA ändern.

Dass sich das Duo von US-Captain Bob Bryan dann aber auch mit 4:6, 6:4 und 7:6 (3) erst auf den letzten Drücker durchsetzen konnten, passt in das Bild dieses Tages in Gruppe C.

Im ersten Gruppenspiel in Zhuhai hatte das deutsche Team schon am Dienstag gegen die Slowakei mit 3:0 gewonnen. Die Mannschaft von Michael Kohlmann spielt am morgigen Donnerstag gegen Chile.