Davis Cup: Novak Djokovic sichert Serbiens Sieg in den Play-offs

Novak Djokovic hat mit seinem Doppelerfolg gegen Griechenland für das serbische 3:0 gegen Griechenland gesorgt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 22:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Serbien wird damit im kommenden Jahr bei den Davis Cup Qualifiers dabei sein.

Djokovic hatte am Samstag mit einem 6:0, 6:1 gegen Ioannis Xilas bereits einen Punkt beigesteuert, am Sonntag dann folgte an der Seite von Hamad Medjedovic ein 6:3, 3:6, 6:3 über Aristotelis Thanos und Pedros Tsitsipas zum 3:0 gegen Griechenland.

Im Februar hatte Djokovic noch gefehlt, Serbien hatte da gegen die Slowakei verloren.

Dass der Rekord-Majorchamp seinem Land künftig wieder regelmäßig zur Verfügung stehen will, hat er an diesem Wochenende deutlich gemacht. ATP Finals, die Weltrangliste - das alles interessiere ihn nicht mehr sonderlich, so Djokovic. Priorität für den Rest seiner Laufbahn hätten die Grand-Slam-Turniere und sein serbisches Team. “Alles andere ist weniger wichtig.”