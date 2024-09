Für Novak Djokovic zählen nur noch die Majors - und Serbien!

Novak Djokovic hat im Rahmen der Davis-Cup-Begegnung mit Griechenland an diesem Wochenende in Belgrad seine Prioritäten klar eingeordnet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 09:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat seine Prioritäten klar ausformuliert

Die sportlichen Aufgaben gegen Griechenland haben für Novak Djokovic eher Trainingscharakter, schließlich hat sich Stefanos Tsitsipas den Trip nach Belgrad gespart. Warum auch immer - schließlich schlägt die griechische Nummer eins ja in der kommenden Woche beim Laver Cup in Berlin auf. Für den Ausgang der Partie zwischen Serbien und den Griechen, der über den Wiedereinzug in die Weltgruppe bestimmt, hat die Absage von Tsitsipas indes wohl wenig geändert. Zumindest im Spitzeneinzel hätte man Nova Djokovic weit vorne gesehen.

Zuletzt getroffen haben sich die beiden ja bei Olympia. Wo Novak Djokovic seine Karriere „komplettiert“ hat. Diese Goldmedaille von Paris war dem mittlerweile 37-Jährigen unheimlich wichtig. Für sich selbst. Aber auch für sein Heimatland. Nicht ganz so wichtig sind dagegen die kommenden Events auf der ATP-Tour. Wie auch das Finalturnier in Turin. Stand jetzt wäre Novak Djokovic dafür nicht qualifiziert.

Djokovic spielt in Saudi-Arabien

„Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Wie auch nicht die ATP-Rankings“, erklärte Djokovic also gestern in Belgrad. „Mit diesen Turnieren bin ich fertig. Ich weiß nicht, ob ich in Turin in diesem oder im nächsten Jahr spiele. Ab sofort sind meine Prioritäten die Grand-Slam-Turniere und Serbien.“

Was hinsichtlich der weitere Turnierplanung für die Restsaison 2024 einige Spekulationen zulässt. Fest steht lediglich eines: Novak Djokovic wird Mitte Oktober in Saudi-Arabien beim Schaukampf-Event „Six Kings“ an der Seite von Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Holger Rune aufschlagen.