Davis Cup: Rafael Nadal tritt womöglich bei den Finals an

Laut Teamchef David Ferrer ist es durchaus möglich, dass Rafael Nadal in der K.O.-Phase der Davis-Cup-Finals vom 19. bis 24. November in Malaga im spanischen Teamaufgebot stehen wird.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 00:24 Uhr

Die Absage von Rafael Nadal für den Laver Cup vom 20. bis 22. September in der Berliner Uber Arena führte bei den meisten Fans des spanischen Superstars zur Schnappatmung. Nicht ganz unverständlich, denn auch die letzten Auftritte des Mallorquiners bei den French Open (Erstrunden-Niederlage gegen Alexander Zverev) und bei den Olympischen Spielen in Paris (klare Zweitrunden-Niederlage gegen Novak Djokovic) dienten nicht gerade der mentalen Erbauung der zahlreichen Nadal-Jünger, wenngleich auch die Auslosungen bei beiden Turnieren für den “Stier aus Manacor” nicht gerade glücklich ausfielen.

Dann eben noch das Abwinken des Laver Cups, dem der Iberer spätestens seit dem gemeinsamen Abschiedsauftritt von Roger Federer emotional höchst verbunden ist. Alles in allem keine guten Botschaften, die der 38-Jährige bewusst, als auch unbewusst in den letztne Wochen ausstrahlte. Wie es nun weiter gehen könnte, dazu fiel auch “Rafa” selbst zuletzt nichts Vernünftiges mehr ein.

“Und warum nicht?”

Beim hochdotierten Exhibition-Turnier “Six Kings Slam” in Saudi Arabien soll Nadal Mitte Oktober neben Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev und Holger Rune fix eingeplant sein. Spaniens Davis-Cup-Teamchef David Ferrer berichtet zudem von einem kürzlichen Gespräch mit dem “King of Clay”, in dem beide über einen möglichen Einsatz des 22-fachen Grand-Slam-Champions bei den Davis-Cup-Finals in Malaga sinnierten. "Und warum nicht? Es ist noch Zeit. Ich werde mit ihm sprechen und wir werden entscheiden, was wir tun. Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Und wenn er will, wird er in guter Verfassung sein", so Ferrer in seiner Pressekonferenz nach dem Aufstieg Spaniens in die K.O.-Phase Ende November.

Es bleibt also weiter spannend, wie und ob die Laufbahn der lebenden Legende weitergeht.