Davis Cup: Raonic gegen Deutschland mehr als nur moralische Unterstützung?

Milos Raonic wird das kanadische Team beim Davis Cup in Málaga nach dem Ausfall von Félix Auger-Aliassime ergänzen. Ein Einsatz ist eher unwahrscheinlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 10:54 Uhr

© Getty Images Das kanadische Team für den Davis Cup 2024

Michael Kohlmann kann man im Tennissport nichts vormachen. Schon gar nicht, wenn es sich um Themen handeln, die das deutsche Davis-Cup-Team betreffen. Für den Kapitän von Schwarz-Rot-Gold wird es also keine Überraschung gewesen sein, dass Félix Auger-Aliassime nicht am Treffen zwischen Deutschland und Kanada am morgigen Mittwoch (ab 12 Uhr live) teilnehmen wird. Womit von Gabriel Diallo und dem wiedererstarkten Denis Shapovalov als Einzelstarter auszugehen ist.

Aber hat Captain Kohlmann auch mit Milos Raonic gerechnet?

Den nämlich hat Frank Dancevic als Ersatz für „FAA“ nach nominiert. Die Frage ist: Zu welchen Zweck? Nur als Gute-Laune-Bär? Als Mentor für den auf diesem Level doch noch unerfahrenen Diallo? Oder als Super-Joker, der in einem dann entscheidenden Doppel gegen die frisch gekürten ATP-Weltmeister Kevin Krawietz und Tim Pütz doch noch ran muss?

Raonic schlägt „RBA“ und Norrie

Das wird man wohl situativ entscheiden. Faktisch ist Milos Raonic 33 Jahre alt, in Zeiten wie diesen kein Grund, nicht noch einmal Richtung Top 100 zu schielen (aktuell liegt er auf Position 235).

Aber Raonic ist halt auch sehr verletzungsanfällig. Die ersten beiden Turniere 2024 musste er jeweils mit Aufgaben beenden: in der ersten Runde der Australian Open gegen Alex de Minaur, im Viertelfinale von Rotterdam gegen Jannik Sinner. Auf Rasen in ´s-Hertogenbsch flackerte kurz die alte Klasse auf, Raonic bezwang dort Jordan Thompson und Roberto Bautista-Agut. Eine Woche später im Queens Club auch Cameron Norrie. Und auch bei seinem bislang letzten Auftritt schlug der Veteran sich eigentlich gut, verlor in der ersten Runde von Olympia gegen Dominic Koepfer im Tiebreak des dritten Satzes.

Das aber ist lange her. Und ganz ohne Matchpraxis ist es nur schwer vorstellbar, dass Milos Raonic tatsächlich zum Einsatz kommt, wenn die Einsätze besonders hoch sind.