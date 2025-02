Davis Cup: Schweiz unterliegt Spanien trotz Heimvorteil deutlich

Das Schweizer Davis-Cup-Team verpasste am zweiten Tag die Wende gegen Spanien. Trotz des Heimvorteils kassierte das Duo Hüsler/Stricker nach dem Doppel das 0:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2025, 16:13 Uhr

© Getty Images Keine Chance nach dem Doppel: Die Schweiz unterliegt Spanien trotz des Heimvorteils in Biel.

Nach einem 0:2 Satzrückstand benötigte die Equipe der Swiss Tennis einen perfekten Tag, um die Wende zu schaffen und gegen Spanien doch noch den Einzug in die zweite Runde der Qualifiers zu erreichen. Dabei lag die Hoffnung auf dem Heimvorteil, denn den Schweizern war die Unterstützung der Fans in Biel sicher.

Doch bereits nach dem ersten Match des Tages, dem Doppel zwischen Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker gegen Pedro Martinez und Jaume Munar, war diese Hoffnung verflogen. Hüsler und Stricker konnten die Partie zwar eng halten, unterlagen schließlich aber doch in zwei Sätzen 4:6, 5:7.

Spanien trifft nun auf Dänemark

Die anschließenden Einzel sind auf Grund des 3:0-Zwischenstands nur noch für eine eventuelle Ergebniskosmetik relevant. Spanien trifft im September nun auf das dänische Team, das bereits am Vortag mit Holger Rune ein sensationelles Comeback gegen Serbien schaffte. Das serbische Team trat ohne Novak Djokovic zur Auswärtspartie in Kopenhagen an.

Ebenfalls am Samstag konnte sich das deutsche Team im litauischen Vilnius gegen Israel durchsetzen und kann im September die Reise nach Japan antreten. Österreich siegte 4:0 gegen Finnland und darf sich auf Kanada oder Ungarn freuen.