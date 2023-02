Davis Cup: Thiem unterliegt Coric, Österreich verliert mit 1:3

Nichts wurde es aus dem großen Comeback der Österreicher in Rijeka gegen Kroatien. Nach der Niederlage von Dominic Thiem gegen Borna Coric stehen die Gastgeber bereits als Sieger fest.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 17:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Sonntag in Rijeka

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Österreich muss auch 2023 im Davis Cup wieder in die Relegation. Nachdem Alexander Erler und Lucas Miedler nach einem dramatischen Match gegen Ivan Dodig und Nikola Mektic auf 1:2 gestellt hatten, musste sich Dominic Thiem der kroatischen Nummer eins Borna Coric mit 6:7 (3) und 2:6 geschlagen geben.

Dabei zeigte Thiem eine starke kämpferische Leistung, kam im ersten Durchgang nach einem Break-Rückstand zurück, musste sich dann aber Coric im Tiebreak doch geschlagen geben. Im zweiten Satz schaffte es Coric, Thiem dessen Aufschlag zum 3:1 abzunehmen.

Am gestrigen Samstag hatte zunächst Dennis Novak Coric mit 3:6 und 5:7 verloren. Danach konnte Borna Gojo mit 6:3 und 7:6 (2) auf 2:0 für Kroatien stellen.

Die exzellente Vorstellung von Erler und Miedler blieb also unbelohnt. Österreich muss damit wie schon im letzten Jahr im September um den Verbleib in der Weltgruppe kämpfen. 2022 hatte das Pakistan problemlos funktioniert. Die möglichen Gegner werden in dieser Woche in der Weltgruppe 1 bestimmt.