Davis Cup: US-Open-Held Tiafoe sagt amerikanischem Team ab

Die USA werden ohne US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe zur Zwischenrunde des Davis Cups nach Glasgow reisen. Das gab die USTA am Samstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 08:11 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe wird in Glasgow nicht für die USA antreten

Nachdem Mardy Fish, der sich gerade von einer Corona-Infektion erholt, bereits durch Bob Bryan als Kapitän des US-amerikanischen Davis-Cup-Teams ersetzt werden musste, wird auch Frances Tiafoe in Glasgow fehlen. Tiafoe hat bei den noch laufenden US Open bekanntlich sensationell die Vorschlussrunde erreicht, lieferte sich dort mit Carlos Alcaraz einen fantastischen Fünf-Satz-Kampf. Die Regenerationszeit vor den Länderkämpfen war Tiafoe dann aber doch zu kurz.

Das US-Team sollte dennoch gut aufgestellt in die Partien mit Kasachstan, den Niederlanden und den Gastgebern aus Großbritannien gehen: Mit Taylor Fritz geht der Champion von Indian Wells als Nummer eins ins Rennen, Tommy Paul hat im Einzel in diesem Jahr ebenfalls schon stark aufgezeigt. Im Doppel sind Jack Sock und Rajeev Ram vorgesehen. Ram hat erst am Freitag an der Seite von Joe Salisbury zum zweiten Mal in Folge den Titel bei den US Open geholt.

Fritz und Sock werden übrigens ein paar Tage nach dem Davis Cup auch beim Laver Cup in London aufschlagen. Gut möglich, dass Frances Tiafoe dort spontan dazu stößt. Denn der eigentlich ins Team World berufene John Isner hat sich in Runde eins der US Open verletzt und musste sich aus dem letzten Major des Jahres abmelden.