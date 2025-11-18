Davis Cup: Zizou Bergs bringt Belgien ins Halbfinale

Belgien steht schon nach den beiden Einzeln gegen Frankreich als erster Halbfinalist in der Endrunde des Davis Cups 2025 in Bologna fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2025, 21:04 Uhr

© Getty Images Zizou Bergs am Dienstag in Bologna

Der Lauf von Belgien im Davis Cup 2025 ist noch nicht zu Ende. Denn mit dem 6:3 und 7:6 (4) von Zizou Bergs gegen Arthur Rinderknech hat sich das Team von Steve Darcis schon einen Platz unter den letzten vier Nationen gesichert.

Im ersten Match des Tages hatte Raphael Collignon die Partie gegen Corentin Moutet das Match gedreht. Und mit 2:6, 7:5 und 7:5 gewonnen.

Morgen wird ab 16 Uhr der Halbfinalgegner ermittelt. Dabei treffen die Titelverteidiger aus Italien auf die österreichische Mannschaft. Die Hausherren müssen bekanntlich auf Jannik Sinne rund Lorenzo Musetti verzichten, gehen dennoch als Favorit in die Begegnung mit dem Team von Kapitän Jürgen Melzer.

In der unteren Hälfte des Tableaus bekommen es dann am Donnerstag zunächst die Spanier (ohne Carlos Alcaraz) mit der Tschechischen Republik zu tun. Das letzte Viertelfinale bestreiten danach Deutschland und Argentinien.

