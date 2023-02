Davis Cup: 2:2 - Zverev verliert gegen Huesler

Alexander Zverev hat sein Einzel gegen Marc-Andrea Huesler mit 2:6 und 6:7 (4) verloren. Damit muss das letzte Einzel über den Sieger der Partie zwischen Deutcshland und der Schweiz entscheiden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.02.2023, 18:00 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte einen schwierigen Samstag in Trier

Das deutsche Davis-Cup-Team muss im Duell mit der Schweiz ins entscheidende fünfte Match, um sich für die Gruppenphase im September zu qualifizieren. Anführer Alexander Zverev verlor am Samstag in Trier überraschend mit 2:6, 6:7 (4:7) gegen Marc-Andrea Hüsler und vergab damit den ersten Matchball. Zuvor hatten Andreas Mies und Tim Pütz die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im Doppel mit 2:1 in Führung gebracht.

Nach seinem überzeugenden Zweisatz-Erfolg über den dreifachen Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka am Vortag lieferte Zverev gegen Hüsler eine schwächere Partie ab. Der erste Satz ging deutlich an den Schweizer, der die zahlreichen Fehler des Hamburgers konsequent bestrafte.

Auch im zweiten Durchgang ließ der nervös wirkende Zverev vor 4000 Zuschauern Konzentration und eine gute Körpersprache lange vermissen. Trotz eines frühen Breaks fand der 25-Jährige nie wirklich ins Spiel und musste sich am Ende im Tie Break geschlagen geben.

Die Doppelspezialisten Mies/Pütz hatten für Zverevs gute Ausgangssituation gesorgt. In einem emotionalen und engen Match schlugen sie Wawrinka und Dominic Stricker am frühen Nachmittag mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Nach dem knappen Satzverlust im ersten Durchgang steigerten Mies/Pütz ihr Niveau merklich und drehten die Partie verdientermaßen.