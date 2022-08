Davis Cup: Zverev und Otte für Deutschland nominiert

Alexander Zverev und Oscar Otte werden für Deutschland vom 14. bis zum 18. September 2022 in der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg an den Start gehen. Im Doppel nominierte Teamchef Michael Kohlmann Tim Pütz und Kevin Krawietz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 12:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht im deutschen Team für den Davis Cup

Die Zeichen stehen auf Rückkehr - sowohl für Alexander Zverev wie auch für Oscar Otte. Die beiden bestplatzierten deutschen Spieler in der ATP-Weltrangliste kurieren derzeit Verletzungen aus, wollen in Hamburg aber für das deutsche Team starten. Das gab Teamchef Michael Kohlmann am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Als dritter Einzelspieler wurde Jan-Lennard Struff nominiert.

Otte musste sich vor vier Wochen einer Operation am Knie unterziehen, kann mittlerweile aber schon wieder voll trainieren. Einen Start bei den US Open hat der Kölner mittlerweile fix eingeplant.

Für das Doppel berief Kohlmann Tim Pütz und Kevin Krawietz ins Team. Die beiden hatten im vergangenen Jahr in Innsbruck und dann in Madrid überzeugt, sind darüber hinaus im Davis Cup gemeinsam noch ungeschlagen. Was auch für Andreas Mies, den regulären Partner von Krawietz auf der ATP-Tour gilt. Allerdings musste sich Kohlmann für nur zwei der drei deutschen Top-Doppel-Spieler entscheiden.