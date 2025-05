"Day like a Pro" - mit interwetten zu den BOSS Open 2025 nach Stuttgart!

Sich einmal als Profi fühlen? interwetten macht's möglich. Bei den BOSS Open in Stuttgart könnt ihr ein Champions-Tiebreak auf der legendären Anlage des TC Weissenhof spielen - und danach den Topstars der Szene auf die Beine schauen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 16:01 Uhr

© Getty Images Der Center Court beim TC Weissenhof in Stuttgart

Die BOSS Open in Stuttgart warten auch 2025 wieder mit einem großartigen Teilnehmerfeld auf. Unter anderem werden beim TC Weissenhof Alexander Zverev, Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Matteo Berrettini, Gael Monfils, Jan-Lennard Struff und Nick Kyrgios aufschlagen.

Auch ihr könnt dank interwetten in Stuttgart dabei sein - und das nicht nur als Fan! Bei der Aktion "Day like a Pro" checkst du am Donnerstag, 12. Juni 2025, im Spieler-Hotel ein. Am Freitag, 14. Juni 2025, bereitest du Dich wie ein Profi auf dein Match vor und forderst dann deinen Gegner am Weissenhof in Stuttgart zum Champions-Tiebreak heraus. Danach verfolgst du die Stars live aus dem VIP-Bereich und lässt es dir gut gehen.

Wie ihr dabei sein könnt? Das erfahrt ihr hier.