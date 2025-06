Denis Shapovalov gegen den eigenen Kopf und dann gegen Jannik Sinner?

Denis Shapovalov hat in den ersten beiden Runden in Wimbledon machbare Aufgaben vor der Brust. Dann könnte ein Duell mit dem topgesetzten Jannik Sinner warten. Doch die Probleme sind beim Kanadier aktuell ganz andere.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 10:45 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov konnte auf dem Rasen in diesem Jahr nicht viele Akzente setzen.

Für Denis Shapovalov waren die letzten Wochen nicht wirklich zufriedenstellend. Der 29. der Weltrangliste musste sich in Halle in der zweiten Runde Flavio Cobolli geschlagen geben. In der Woche zuvor setzte es in Stuttgart eine Erstrundenniederlage gegen Arthur Rinderknech, inklusive 0:6 im dritten Satz. Die Rasensaison 2025 verlief für den Kanadier enttäuschend. Ein gutes Abschneiden in Wimbledon könnte dies ändern.

Das Erstrundenlos Mariano Navone, Nummer 91 der Welt, könnte der passende Gegner sein, um Selbstvertrauen für das dritte Major des Jahres zu sammeln. Denn gerade der Kopf scheint immer wieder der größere Gegner Shapovalovs zu sein, wie auch das Match gegen Cobolli auf dem Court 1 von Halle beweisen sollte.

Shapovalov vor vier jahren im Halbfinale

Die Leichtigkeit der ersten Jahre auf der Tour verließ schon viele Profis mit zunehmender Zeit bei den großen Events dieser Welt. Doch Denis Shapovalov begibt sich immer wieder in einen kleinen selbstgewählten Teufelskreis, wenn in engen Situationen die falsche Entscheidung zum Matchverlust führt.

An besagtem Donnerstagnachmittag im westfälischen Halle kommentierte ein Zuschauer das Schaffen des 26-Jährigen mit den Worten: „Der Shapovalov findet doch immer einen Weg, um das Match nicht gewinnen zu müssen.“ Ein hartes Urteil für einen Profisportler, der ganz sicher jedes Duell gewinnen möchte und im Jahr 2021 in Wimbledon das Halbfinale erreichte.

Möge es in Wimbledon also besser laufen. In der zweiten Runde würden Pedro Martinez oder der Brite Loffhagen warten, ehe es in Runde drei zum Duell mit Jannik Sinner kommen könnte.

Hier das Einzel Tableau der Herren