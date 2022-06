Der "doppelte Tsitsipas" am Stuttgarter Weissenhof

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Turnier in Stuttgart topgesetzt - am Dienstag durfte er bereits im Doppel ran, an der Seite seines Bruders Petros.

von Florian Heer aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 10:16 Uhr

© Florian Heer Pedros und Stefanos Tsitsipas

Als der italienische Next-Gen-Star Lorenzo Musetti und der Georgier Nikoloz Basilashvili am Dienstagabend zum letzten Einzelmatch des Tages beim ATP-Turnier in Stuttgart zugange waren, fand die eigentliche Party im Schatten des Center Courts statt. Dort schlugen die Gebrüder Tsitsipas in ihrer Doppelpartie gegen Andre Goransson aus Schweden und dem Japaner Ben McLachlan auf.

Rund um den Platz 3, den kleinsten der drei Showcourts auf der Anlage des Tennisclub Weissenhof, versammelten sich zahlreiche Zuschauer, um dem Weltranglisten-Fünften im Einzel Stefanos an der Seite seines Bruders Petros bei der Arbeit zuzusehen. Erst zum dritten Mal in dieser Saison traten die Tsitsipas Brüder als Team auf. Während die beiden Griechen beim Masters in Monte-Carlo noch die zweite Runde erreichten, war bei den Mutua Madrid Open schon nach der Auftaktpartie gegen Jamie Murray und Michael Venus Feierabend.

Petros im Aufwärtstrend

„Das ist etwas ganz Besonderes, da wir nicht so oft die Möglichkeit bekommen, gemeinsam zu spielen“, erklärte Stefanos im Vorfeld der Partie.

An der Seite des spanischen Altmeisters Feliciano Lopez konnte der 23-jährige Stefanos im mexikanischen Acapulco bereits ein ATP-Doppelturnier gewinnen.

Auch der zwei Jahre jüngere Petros hat in den letzten drei Jahren durchaus einige Erfolge aufgewiesen. Acht Triumphe auf der ITF-World-Tennis-Tour und ein Turniersieg auf ATP-Challenger Ebene stehen inzwischen auf der Habenseite der Nummer 197 der Doppelweltrangliste.

Der „doppelte Tsitsipas“ ist etwas Besonderes

„Wir haben eine ganz besondere Beziehung und haben es uns verdient, auf der ATP-Tour gemeinsam zu spielen,“ so Stefanos, der in Stuttgart im Einzel an Nummer 1 gesetzt ist.

„Ich bin den Leuten, die das möglich gemacht haben, sehr dankbar. Das Doppel ist bei Events wie hier etwas sehr Spezielles – vor allem, wenn ich mit meinem Bruder spielen kann. Es macht Spaß, persönliche Ziele wie das Einzel mit familiärem Business zu verbinden. Hier mit meinem Bruder zu spielen ist ein Traum, der wahr geworden ist.“

Wer den Auftritt des griechischen Doppels verpasst haben sollte, wird am heutigen Mittwoch noch einmal die Chance bekommen, einen Blick auf das Duo zu werfen: Beim Stand von 7:6(3), 5:5 aus der Sicht der beiden Tsitsipas wurde das Spiel aufgrund von Regen abgebrochen. Fortsetzung heute um 12 Uhr!

TV-HINWEIS: ServusTV Deutschland überträgt alle Centre-Court-Matches der BOSS OPEN live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On.

