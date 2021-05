Der erstaunliche Mister Opelka ist schon im Halbfinale

Reilly Opelka hat als erster Spieler das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht. Der US-Amerikaner besiegte Federico Delbonis mit 7:5 und 7:6 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 12:07 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka hat in Rom das Halbfinale erreicht

Zwei Match-Siege hat Reilly Opelka 2021 vor seinem erstaunlichen Lauf beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom eingefahren: Bei einem der Vorbereitungsturniere auf die Australian Open in Melbourne gegen Sergiy Stakhovsky (damals Nummer 201) und beim ersten Major des Jahres gegen Yen-Hsun Lu (damals die Nummer 1.009). Auch gesundheitlich lief es für Opelka nicht optimal: Nach dem Turnier in Miami fing er sich eine COVID-19-Erkrankung ein, hatte mehrere Tage lang unangenehme Symptome.

Bei seinem ersten Sandplatz-Auftritt der Saison vergangene Woche in Madrid war demnach auch nicht überraschend in Runde eins gegen Dominik Koepfer Schluss. Im Foro Italico arbeitet der 23-Jährige aus dem US-Bundesstaat Minnesota am besten Ergebnis seiner Karriere. Vor seinem Viertelfinale gegen Federico Delbonis, das Opelka am Freitag mit 7:5 und 7:6 (2) gewann, gab er weder gegen Richard Gasquet, Lorenzo Musetti noch Aslan Karatsev einen Satz ab. Und geht somit recht ausgeruht in ein Halbfinale gegen entweder Rafael Nadal oder Alexander Zverev. Diese beiden haben schon im Achtelfinale bei ihren Drei-Satz-Erfolgen gegen Denis Shapovalov und Kei Nishikori ein paar Körner gelassen, das direkte Aufeinandertreffen wird auch nicht schmerzfrei über die Bühne gehen.

Gegen Delbonis, auch einer der Überraschungsmänner des Turniers in Rom, reichte Opelka ein starkes Rückschlagspiel in Durchgang eins. Und ein überlegen geführter Tiebreak im zweiten Satz, den er nach 5:0-Führung ungefährdet zu Ende spielte. Im Halbfinale muss dennoch eine Steigerung her. Egal, ob es gegen Rekordsieger Nadal oder Zverev, den Champion von 2017, geht. Allerdings: Reilly Opelka hat zwölf Partien gegen Spieler aus den Top Ten absolviert - und die Hälfte davon gewonnen.

