Der Hosentaschen-Trick - ein US-Trickshot Freestyler in Melbourne

Grand-Slam-Turniere sind auch immer ein Treffpunkt für Menschen, die mit dem Tennisball ganz besondere Dinge anstellen können. So wie Logan West.

von Harald Buchheister

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 10:15 Uhr

© privat/tennisnet Logan West bei der "Arbeit"

Treffpunkt Australian Open Ground mit einem "Trickshotter" oder besser gesagt mit einem "Freestyle Trickshot Engineer". So nennt sich Logan West auf seinem Instagram-Profil - ein cooler Typ mit Tattoo und Zopf, der seit seinem dritten Lebensjahr Tennis spielt, sich zwischendurch in Jura versucht hat, bevor er zurück in den Tennissport wechselte und eine Tennis Academy in Washington D.C. gründete. Während dem Corona Lock Down probierte er ein paar Kunststücke mit dem Racket, Tennisbällen, Dosen und anderen Gegenständen zu Hause. Ein Video davon schickte er dem US-TV-Sender "Tennis Channel". Das ging viral und wurde somit der Auftakt für seinen erfolgreichen # wolverinewest. Seitdem hat er einige hundert Videos veröffentlicht, probiert ständig neue Dinge

https://www.instagram.com/reel/DEkAvrjxNlg/?igsh=MWptMDdjcTVvdjVpZQ%3D%3D

Es gibt sehr wenige Trickshotter auf der Welt und diese Nische hat Logan West genutzt. Sein erfolgreichstes Tennis-Trickvideo ist ein von ihm erfundener Trick, der "Logan Latch", ein sogenannter Signature-Trick. Tricks dauern in der Regel mehrere Tage, bis sie komplett entwickelt sind. Für den Trick mit der Rod Laver Statue auf dem Australian Open Gelände hat er dann am Ende aber nur noch drei Minuten Übung gebraucht, um seinen Hosentaschen-Trick so zu bringen, dass das Racket der Statue mit dem richtigen Winkel angespielt wird.

https://www.instagram.com/reel/DErvW_MxGnI/?igsh=MTBkN25wZGJ4Y2lwNg%3D%3D

Sein nächstes Ziel: mehr Kooperation mit Akademien und ATP-Turnieren. So hat er auf dem ASICS Tennis Summit in Melbourne die Möglichkeit gehabt, sich mit Academy Chef Patrick Mouratoglou auszutauschen und auch mit Ons Jabeur konnte er auf dem Event ein Video drehen.