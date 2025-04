Jannik Sinner gründet Stiftung zur Unterstützung von Kindern

Die Nummer 1 der Welt will Bildung und Sport nutzen, um die nächste Generation zu unterstützen.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.04.2025, 19:02 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gab am Montag die Gründung seiner Stiftung bekannt

„Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich, die Gründung der Jannik Sinner Stiftung bekannt zu geben“, sagte der Südtiroler in einem Video, in dem er die Neuigkeit verkündete. „Die Idee dahinter ist ganz einfach: Ich möchte etwas zurückgeben. Kinder sind unsere Zukunft, und alles, was wir in der Stiftung tun, ist darauf ausgerichtet, ihnen zu helfen. Wir konzentrieren uns auf zwei Hauptbereiche: Sportentwicklung und frühkindliche Bildung", so der 23-Jährige.

Wie auch der Website der Stiftung zu entnehmen ist, will Sinner mit der Hilfe von Bildung und Sport dazu beitragen, die Zukunft der nächsten Generation zu bereichern. Er selbst sei dankbar für die Unterstützung, die er seit seinen frühesten Tagen als Tennisspieler erhalten habe und wolle jetzt auch anderen einen solchen Weg ermöglichen.

Sinner will "zeigen, was möglich ist"

„Für mich ist es eine Ehre, Kinder und junge Sportler zu unterstützen. Der Sport hat mir unschätzbare Lektionen erteilt: Disziplin, Durchhaltevermögen und den Mut, mir selbst treu zu bleiben. Lektionen, die es meiner Meinung nach wert sind, weitergegeben zu werden. Mit unserer Arbeit möchten wir Kindern zeigen, was möglich ist – nicht nur im Sport, sondern auch im Leben“, so der Weltranglisten-Erste in einer Presseaussendung.

Jannik Sinner wird demnächst - nach einer dreimonatigen Doping-bedingten Sperre - bei seinem Heimturnier in Rom wieder ins Turniergeschehen eingreifen.