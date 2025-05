Pickleball: Andre Agassi gewinnt bei Profi-Debüt

Andre Agassi ist wieder als Profi unterwegs - allerdings nicht mit Tennisschläger, sondern Pickleball-Paddle. Sein erstes Match hat er direkt gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 10:10 Uhr

© Getty Images Andre Agassi

Andre Agassi und Pickleball - das ist schon längere Zeit eine leidenschaftliche (und wohl auch wirtschaftliche) Beziehung. Der achtfache Majorsieger im Tennis hat sich in seiner Rentenzeit zuletzt wieder häufiger im Rampenlicht gezeigt, bei den großen Tennisturnieren als Trophäenträger, aber auch auf dem Court in Sachen Pickleball.

Bei den öffentlichkeitswirksamen “Pickleball Slams”, die im US-TV großflächig übertragen wurden, war Agassi unter anderem mit den Ex-Kolleginnen und -Kollegen um Genie Bouchard, John McEnroe, Andy Roddick oder Ehegattin Steffi Graf am Start. Und der 55-Jährige hat offenbar Lust auf mehr.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Agsssi nun sein erstes Profiturnier angehen würde, die US Open Pickleball Championships in Naples. An der Seite der Weltranglisten-Ersten Anna Leighs Waters. Die 18-Jährige steht auf Platz 1 im Dameneinzel und Mixed und hat im vergangenen Jahr angeblich rund 3 Millionen US-Dollar verdient. Waters habe ein Mixed-Paarung mit Agassi initiiert, so heißt es. “Das Ziel von Andre ist es, den Pickleball-Sport nach vorne zu bringen, und das ist auch mein ganz großes Ziel. Ich denke, wenn wir zusammenspielen, ist das ein fantastischer Weg, um den Sport weiter zu entwickeln”, so Waters.

Agassi/Waters gewinnen bei Pickleball-Auftakt

Und Agassi/Waters starteten erfolgreich: 11-8, 9-11 und 11-7 hieß es am Ende gegen die 13-jährige Stevie Petropouleas und den 16-jährigen Tristan Dussault.

Agassi und Waters tauschten sich im Anschluss noch aus, wobei die 18-Jährige dem Altmeister taktische Tipps gab. Das erste Match sei immer tricky, erklärte sie, ganz Profi. Auch Steffi Graf war anwesend.

“Tennis war eine Erleichterung, Pickleball ist eine Freude, dies ist eine absolute Freude”, so Agassi nach dem Spiel. Er gab dabei auch eine schöne Lebensweisheit mit - die offenbar auf dem Court, als auch im Privaten zählt und die Agassi in beiden Fällen erfolgreich umgesetzt hat: „Es ist eine Metapher für das Leben: Wähle deine Partnerin mit Bedacht."