Der interwetten Favoriten-Check für das Masters in Toronto

Mit dem traditionellen Masters-Turnier in Kanada wird am 07.08. die Hartplatzsaison mit ihrem ersten Highlight eingeläutet. Das ATP 1000er Turnier wechselt dabei jährlich zwischen Montreal und Toronto, wo es dieses Jahr ausgetragen wird. Im aktuellen interwetten-Favoriten-Check werfen wir einen näheren Blick auf die Top-Gesetzten, aber auch auf die Außenseiter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 17:09 Uhr

© interwetten Das sind die interwetten-Topquoten für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto

Top-Wettquoten für Alcaraz und Medvedev in Toronto

Auch wenn der Vorjahressieger Pablo Carreno Busta in Montreal seinen Titel nicht verteidigen wird können, ist mit der aktuellen Nummer eins Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.35) ebenfalls ein Spanier der große Favorit für den Titelgewinn in Kanada. Vor allem weil Novak Djokovic sich noch eine Auszeit gönnt und in Toronto nicht an den Start gehen wird. Von Daniil Medvedev (Wettquote: 5.25) kann man in dieser Hartplatzsaison auch wieder große Erfolge erwarten. Der Russe gilt als absoluter Spezialist auf diesem Belag und konnte im Jahr 2023 bereits vier Turniere auf seinem bevorzugten Untergrund für sich entscheiden. Beim Turnier in Kanada war er 2021 bereits erfolgreich.

Young Guns & American Spirit

Während der Sandplatz- und Rasensaison haben die jungen Wilden wie Holger Rune (Wettquote: 21.00) oder Jannik Sinner (Wettquote: 11.00) bereits aufzeigen können. Aber auch Jiri Lehecka (Wettquote: 140.00) konnte in jüngster Vergangenheit auf sich aufmerksam machen und mit seinem Achtelfinaleinzug in Wimbledon aufzeigen. Der junge Tscheche gilt als einer der Rookies der Saison. Was wird in der US-Hartplatzsaison für ihn möglich sein?

Aber auch die US-Boys rund um Taylor Fritz (Wettquote: 19.00) und Frances Tiafoe (Wettquote: 40.00) stellen eine starke Truppe mit guten Erfolgsaussichten. Mit Sebastian Korda (Wettquote: 47.00) und Tommy Paul (Wettquote: 50.00) sind noch zwei weitere Amerikaner dabei, die kurz vor dem endgültigen Durchbruch in die absolute Weltspitze stehen könnten. Vielleicht ist es schon in Toronto so weit. Oder gelingt Chris Eubanks (Wettquote: 130.00) nach seinem sensationellen Viertelfinale von Wimbledon eine weitere Überraschung?

