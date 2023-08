Der interwetten Favoriten-Check für die US Open

Mit den US Open (28.08. - 10.09.2023) geht demnächst das letzte der jährlichen vier Grand-Slam-Turniere in New York über die Bühne. Der Wettkampf in Amerika ist nicht nur das größte Tennisturnier der Welt, sondern auch eines der heißesten. Unter der Sonne des Big Apple sind hitzebedingte Aufgaben nichts Besonderes und so sind sogar im Regelwerk ab einer gewissen Temperatur Pausen zur Abkühlung der Athleten und Athletinnen vorgesehen. interwetten wirft einen Blick auf das Teilnehmerfeld, dessen Favoriten sowie auf die Top-Wettquoten zu den US Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2023, 12:07 Uhr

Buchmacher tippen auf Djokovic oder Alcaraz

Im Rennen um den diesjährigen US-Open-Titel sehen die interwetten-Buchmacher ganz klar zwei Namen weit vorne: Novak Djokovic (Wettquote: 2.20) und Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.25). Die beiden Superstars der Szene versprechen schon vor Turnierbeginn ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie werden sich vermutlich nicht nur um den Titel matchen, sondern nebenbei auch noch um die Spitzenposition in der Weltrangliste. Novak Djokovic hat aktuell die besseren Karten, da er vergangenes Jahr in New York nicht am Start war und Carlos Alcaraz als Titelverteidiger sehr viele Punkte für das Ranking zu verteidigen hat.

Welche Wettquoten werden dem Favoritenkreis zugetraut?

Insgesamt nehmen in der diesjährigen Ausgabe bei den Herren so viele ehemalige Titelträger wie schon lange nicht mehr am Wettbewerb teil. Neben Alcaraz und Djokovic sind im Hauptfeld ebenso noch Andy Murray (Wettquote: 60.00), Stan Wawrinka (Wettquote: 80.00), Dominic Thiem (Wettquote: 65.00) und Daniil Medwedew (Wettquote: 7.00) als frühere Champions im Turnier vertreten. Letztgenannter zählt auch unmittelbar hinter dem Spitzen-Duo als potenziell nächster Sieganwärter.

Ein besonderes Augenmerk darf man dieser Tage auch auf die immer näher an die Spitze heranrückenden Youngsters wie Jannik Sinner (Wettquote: 11.00), Holger Rune (Wettquote: 23.00) und Sebastian Korda (Wettquote: 43.00) werfen. Speziell dem jungen Italiener Jannik Sinner ist nach seinem unlängst errungenen Masters-Titel in Toronto einiges zuzutrauen. Aber auch die vorerst noch ohne Major-Triumph gebliebenen bereits arrivierten Spieler wie Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 22.00), Alexander Zverev (Wettquote: 21.00) und Casper Ruud (Wettquote: 27.00) möchten die nächsten zwei Wochen nützen und ein gehöriges Wort um den Titel mitsprechen.

