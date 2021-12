Der Nächste, bitte! Auch Pablo Carreno Busta hat geheiratet

Kurz vor Weihnachten hat nun auch Pablo Carreno Busta den Bund der Ehe geschlossen. Er sit nivcht der einzige ATP-Profi, der diesen Schritt in den vergangenen Monaten gemacht hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 19:10 Uhr

© Getty Images Sportlich durfte Pablo Carreno Busta vor allem in Tokio bei Olympia jubeln

Die Tennissaison 2021 ist vielleicht nicht ganz nach den Wünschen von Pablo Carreno Busta verlaufen. Der Spanier überwintert in der ATP-Weltrangliste auf Position 20. Und konnte zuletzt als Anführer des spanischen Davis-Cup-Teams auch nicht das Ausscheiden in der Gruppenphase des Finalturniers verhindern. Andererseits: Bei den Olympischen Spielen in Tokio holte Carreno Busta ziemlich überraschend die Bronzemedaille, schlug im Spiel um Platz drei Novak Djokovic, davor auch schon Daniil Medvedev.

Privat läuft es aber offenbar prächtig für „PCB“: Er hat am Wochenende nämlich in Gijon seine Freundin Claudia Diaz geheiratet. Groß war die Hochzeit nicht angelegt, immerhin waren Carrenos Coach Samuel Lopez und Kollege Roberto Carballes Baena mit dabei.

Erst vor wenigen Tagen haben sich die australischen Tennisprofis Daria Gavrilova und Luke Saville das Ja-Wort gegeben, auch Pierre-Hugues Herbert ist im Herbst in den Stand der Ehe eingetreten.

Viel Zeit zu feiern bleibt Pablo Carreno Busta und seiner Gattin nicht: Denn ab dem 1. Januar 2022 ruft schon wieder die Pflicht. Und da soll Carreno als spanische Nummer zwei hinter Roberto Bautista-Agut beim ATP Cup in Sydney aufschlagen.