Der neue VCORE - Die „Spin-Maschine“ aus dem Hause YONEX

Mehr Erfolge durch mehr Spin? Aber ja doch: Der neue YONEX VCORE bietet genau das. Wovon auch Asse wie Elena Rybakina und Denis Shapovalov profitieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 08:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Denis Shapovalov schört auf den YONEX VCORE

Elena Rybakina eilt von Sieg zu Sieg, Denis Shapovalov darf als regierender Davis-Cup-Champion firmieren. Es läuft gut für die beiden Aushängeschilder, die mit dem YONEX VCORE im professionellen Tenniszirkus unterwegs sind. „Und natürlich wollen wir auf gar keinen Fall vergessen, dass Angelique Kerber bis zu ihrer Babypause ebenfalls mit dem V-Core sehr erfolgreich auf der Tour gespielt hat“, betont Produktmanager Michael Schwarz. Auch Tatjana Maria oder Sebastian Baez haben ihre jüngsten Erfolge mit dem YONEX VCORE gefeiert.

© Getty Images Angelique Kerber mit ihrem bevorzugten Spielgerät: dem YONEX VCORE

Im vergangenen Jahr besonders erfolgreich war mit de, VCORE Caroline Garcia. Die Französin stand bei den US Open in der Vorschlussrunde und holte sich bei den WTA Finals in Fort Worth den letzten großen Titel des Jahres.

© Getty Images Caroline Garcia hat im vergangenen Jahr mit dem Yonex VCORE den Titel bei den WTA Finals geholt

„Der VCORE steht in der YONEX-Terminologie für Spin, ist also unsere Spin-Maschine“, so Schwarz weiter. „Im Gegensatz zum Vorgänger-Modell wurde der obere Kopfbereich in der typischen isometrischen Schlägerform noch einmal erweitert. Das ergibt ein wenig mehr Saitenabstand - und wie uns Labortests gezeigt haben: Aus diesem Schläger geht sehr viel mehr Spin heraus.“

tennisnet-User können den YONEX VCORE testen

Für die ambitionierten Hobbyspieler sind der YONEX VCORE 98 mit einer etwas kleineren Schlagfläche und einem Gewicht von 305 Gramm und der VCORE 100 mit einem Gewicht von 300 Gramm relevant. „Was die Sache aber richtig charmant macht, dass es auch den VCORE 100 L gibt, mit dem vom Jugendspieler bis zur Seniorin alle Freude haben werden. Dieses Racket wiegt nur 280 Gramm. Wer dann den nächsten Schritt machen möchte, kann problemlos von der Light auf die normale Version umsteigen.“

© Getty Images Elena Rybakina eilt von Sieg zu Sieg - mit dem YONEX VCORE

Wer jetzt Lust auf einen neuen Schläger bekommen hat, für den gibt es gute Nachrichten: „Testen kann man unseren YONEX VCORE ganz einfach: Durch die Kooperation mit tennisnet kann man unsere Rackets exklusiv probeweise spielen. Zu testen werden der VCORE 100 und der VCORE 100 L sein.“

Ihr möchtet Tester werden? Dann hier anmelden!