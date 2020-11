Der Sharapova-Schläger neu aufgelegt: Alles zum Head Graphene 360+ INSTINCT

Spielen mit Instinkt - da haben wir für euch genau das Richtige!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2020, 13:25 Uhr

© HEAD

Maria Sharapova und Tomas Berdych haben ihn berühmt gemacht - zuletzt hat "Tennis-Mama" Tsvetana Pironkova bei den US Open mit dem Head INSTINCT einen sensationellen Lauf hingelegt. Wir erinnern uns: Pironkova hatte drei Jahre nach ihrer Baby-Auszeit erstmals wieder ein Turnier gemeldet, verrückterweise direkt in Flushing Meadows. Und dort sensationell das Viertelfinale erreicht, wo sie nur knapp in drei Sätzen gegen Tennislegende Serena Williams verlor.

Und Pironkova ist 2021 noch mehr zuzutrauen - auch dank ihres neuen Schlägers! Denn Head hat seine Erfolgsrackets auf den technisch neuesten Stand gebracht: Die komplette INSTINCT-Reihe präsentiert sich in neuem dynamischen Design, mit Graphene 360+ Technologie für optimierten Flex und einen sauberen Treffpunkt.

Der neue Head INSTINCT: MP, S und LITE

Und zwar in drei Varianten: Der INSTINCT MP ist die Wahl für fortgeschrittene Turnierspieler, die mühelose Power und ausgesprochen viel Komfort wollen - bei einer Schlagfläche von 645 qm², einem 16/19-Saitenbild für viel Spin und 300 Gramm Gewicht (unbespannt).

Etwas leichter ist der INSTINCT S für Spieler, die auf Performance, Power und Komfort wie beim INSTINCT MP setzen, aber mit weniger Gewicht (285 Gramm unbespannt) für ein einfacheres Handling.

Und schließlich der INSTINCT LITE mit einem 690qm² größeren Schlägerkopf für einen erhöhten Sweetspot und einfacherer Spielbarkeit bei nur 270 Gramm (unbespannt) - ideal für Clubspieler!

Head Graphene 360+ Instinct MP Head Graphene 360+ Instinct S Head Graphene 360+ Instinct Lite

Alle Rackets der Head Graphene 360+ INSTINCT-Reihe sind ab sofort im Handel erhältlich!