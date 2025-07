Kein US-Open-Revival: Kalinskaya stoppt Raducanu

Im Halbfinale des WTA-500-Events in Washington fand Emma Raducanus guter Turnierlauf gegen Anna Kalinskaya ein Ende.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 11:39 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu musste sich bei dem Hartplatzturnier in Washington im Halbfinale geschlagen geben

Nachdem Leylah Fernandez nach einem dreistündigen Thriller gegen Elena Rybakina ins Endspiel einzog, hätte nun Emma Raducanu nachlegen können – zumindest, wenn man sich eine Neuauflage des US-Open-Finals von 2021 gewünscht hätte.

Die damals 18-jährige Raducanu schnappte sich in Flushing Meadows den Titel – in Washington verpasste die Britin jedoch den Sprung in ihr erstes Saisonfinale.

Trotz einiger sensationeller Schläge und Ballwechsel erwies sich Gegnerin Anna Kalinskaya als zu stark. Ein Break im ersten - und eine frühe Aufschlagabnahme im zweiten Satz besiegelten nach 1:34 Stunden den Einzug der Russin ins Finale der Mubadala Citi Open.

Nach dem gelungenen Halbfinale freute sich ein Fan ganz besonders für Kalinskaya – ihr Hund, der direkt nach dem Match auf den Platz gesprintet kam.

Dort wartet mit Leylah Fernandez keine leichte Gegnerin. Gegen Fernandez stand Kalinskaya bislang nur einmal auf dem Platz: 2021 musste sich die aktuelle Nummer 48 der Weltrangliste der Kanadierin geschlagen geben.

