Der WTA-Kalender 2024: Länger - und mit weniger Turnieren

Die Saison 2024 wird auf der WTA-Tour 2024 um zwei Wochen länger ausfallen als die aktuelle. Und das, obwohl einige Turniere fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 00:55 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek wird 2024 kein Heimturnier in Warschau spielen können

Die Aufwertung des WTA-Turniers in Linz in die 500e-Kategorie ist eine gute Nachricht für alle Beteiligten, mit Blick auf den WTA-Kalender für das Jahr 2024 kann man auch noch anfügen: Linz (29. Januar bis 5. Februar) wird das größte Hartplatz-Event in der Halle werden. Weil es auch das einzige ist. Lediglich in Stuttgart wird noch indoors gespielt, der Porsche Tennis Grand Prix findet aber bekanntlich auf Sand statt. Und zwar ab dem 15. April.

Der Spielplan für die Frauen ist also raus. Und wie schon in den vergangenen Jahren steht der Ort für die WTA Finals noch nicht fest. 2021 ist der Frauentour mit Guadalajara ein Glücksgriff gelungen, auch wenn nicht alle Topspielerinnen am Start waren. Im Jahr darauf in Fort Worth war das Zuschauerinteresse schon mau. Die jüngste Veranstaltung in Cancun wurde zum fast schon tragikomischen Desaster. Ganz egal, welcher Ort dann die Hand hebt: Man darf nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre davon ausgehen, dass die WTA Finals auf einem anderen Kontinent stattfinden als die Finalrunde des Billie Jean King Cups.

Was ist sonst noch neu?

Die Saison wird später enden als bisher, nämlich erst am 25. November 2024.

Das Heimturnier von Iga Swiatek fehlt - Warschau wird laut Plan kein WTA-Event 2024 sehen. Auch in Cluj-Napoca, Ostrava und Lyon wird nicht mehr gespielt.

Auf europäischem Sand gibt es exakt ein Freiluftturnier vor Roland Garros, das nicht in die 1000er-Kategorie (als Madrid und Rom) fällt: nämlich Strasbourg - neuerdings auch ein 500er.

In Deutschland wird neben Stuttgart auch noch in Berlin (17. bis 23. Juni), Bad Homburg (24. bis 29. Juni) und Hamburg (ab dem 22. Juli) aufgeschlagen.

Hier der gesamte WTA-Kalender 2024