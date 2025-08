Ein Abend mit Vicky Mboko - in Toronto!

Der Erfolg von Victoria Mboko gegen Coco Gauff in Montreal wurde auch in Toronto aufmerksam registriert.

von Von Jens Huiber aus Toronto

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 13:13 Uhr

© privat / tennisnet Aus dem Liegestuhl in Toronto ein Blick nach Montreal

Die Bedingungen waren perfekt an diesem Samstagabend: angenehme Temperaturen, ein angenehmer Schwachwind, ein freier Liegestuhl. Und ein großer Screen, auf dem nicht etwa das Achtelfinale zwischen Holger Rune und Titelverteidiger Alexei Popyrin gezeigt wurde, die wenige Meter Luftlinie entfernt die Abendsession bei den Männern in Toronto eröffnet hatten. Sondern Victoria Mboko bei ihrem Auftritt gegen Coco Gauff in Montreal. Canada first - aber auf eine gute Art und Weise!

Nun neigt der nordamerikanische Tennisfan, egal auf welcher Seite der US-kanadischen-Grenze, nicht zwingend zu verbalen Eskapaden, wie man sie etwa aus Roland-Garros kennt. Anzumerken ist dennoch, dass die Konzentration auf den Bildschirm von Minute zu Minute zunahm. Und dass Punkte der Lokalfavoritin nicht nur vor Ort in Montreal Zuspruch fanden. Sondern auch im engeren Umfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto. Einen großen Screen anzuapplaudieren - das kennt der geneigte Europäer sonst nur vom Public Viewing bei großen Fußballveranstaltungen.

Mboko hat noch Potenzial nach oben

Nun ist den Einheimischen keinerlei Unfairness zu unterstellen. Auch Coco Gauff hat in Toronto ihre Fans. Und erntete verdientermaßen und aus ihrer Sicht viel zu oft ein emphatisches Aufstöhnen, wenn es ein Aufschlag mal wieder gerade mal so bis zum Netz geschafft hatte. Aber nicht drüber.

Auf der anderen Seite spielte Victoria Mboko zwar nicht das perfekte Match, zeigte aber, dass sie jetzt schon über eine Gabe verfügt, die man bei zahlreichen anderen Frauen ab der erweiterten Weltspitze vergeblich sucht: die Fähigkeit, Punkte selbst zu machen. Der Inside-Out mit der Vorhand ist unangenehm großartig, die Rückhand kann auch longline zum Erfolg führen. Der Aufschlag ist zumindest schon mal sehr schnell, an der Präzision wird das Team Mboko mit Nathalie Tauziat an der Spitze sicherlich noch arbeiten. Ebenso wie an der Fitness und der Beinarbeit.

Auf solche Kleinigkeiten konnten und wollten die Fans auf ihren Liegestühlen aber keine Rücksicht nehmen. Stattdessen wurde Victoria Mboko auch in Toronto leise, aber bestimmt gefeiert. Das wird im Viertelfinale nicht anders sein.

