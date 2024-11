Der YONEX VCORE Sand Beige: Mehr Rotation, mehr Fokus, mehr Spaß!

Der YONEX VCORE Sand Beige ist die nächste Evolutionsstufe der VCORE-Reihe von YONEX. Und unterstreicht neben den spielerischen Vorteilen auch die Wichtigkeit der idealen Farbgebung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2024, 15:04 Uhr

© Getty Images Donna Vekic hat mit dem YONEX VCORE Sand Beige in Paris bei den Olympischen Spielen Silber geholt

Wenn Donna Vekic auf ihr Tennisjahr 2024 zurückblickt, dann wird sie als größtes Highlight mit ganz großer Wahrscheinlichkeit den Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Paris anführen. Und sich ihr Leben lang an jenen Schläger erinnern, mit dem sie Edelmetall gewonnen hat: den YONEX VCORE Sand Beige. Und genau zu diesem Racket wird in der kommenden Saison auch Elena Rybakina greifen, die Wimbledon-Siegerin von 2022, die bei den WTA Finals ein starkes Comeback gegeben hat.

Was zeichnet den YONEX VCORE Sand Beige aus?

Der VCORE geht mit diesem Modell bereits in die siebte Generation seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte. Die Weiterentwicklung dieses kultigen Schlägers kombiniert unbestreitbar präzisen Spin und bemerkenswerte Kontrolle und schafft ein wahres Kunstwerk. Eine neue Technologie und Struktur in Kombination mit Innovation erhöhen den Snapback und die Beweglichkeit der Saite, so dass die Spieler den meisten Spin in der Geschichte des Yonex-Tennis erleben können.

© YONEX Sie ist der VCORE von YONEX aufgebaut

Essentiell ist dabei aber auch die Farbgebung. Denn das Konzept des YONEX VCORE Sand Beige fördert den Abbau von Ängsten, regt zu Verbesserungen und erhöhter Konzentration an. Die warmen rosa Akzente auf dem Rahmen sorgen für einen Hauch von Leichtigkeit und vermitteln ein ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit.

Erhältlich ist der YONEC VCORE Sand Beige in folgenden Ausführungen:

VCORE 98 305g Griff 2 Sand Beige – Zielgruppe Turnier und Mannschaftsspieler

305g Griff 2 Sand Beige – Zielgruppe Turnier und Mannschaftsspieler VCORE 100 300g Griff 2 Sand Beige – Zielgruppe Turnier und Mannschaftsspieler

300g Griff 2 Sand Beige – Zielgruppe Turnier und Mannschaftsspieler VCORE 100L 280g Griff 1 Sand Beige – Zielgruppe Freizeit und Hobbyspieler