Deutsche Meisterschaften: Ella Seidel und Jakob Schnaitter holen Titel

Ella Seidel vom Porsche Junior Team und Jakob Schnaitter haben bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach die Titel im Einzel geholt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 18:13 Uhr

© Porsche Ella Seidel vom Porsche Junior Team ist Deutsche Meisterin 2022

„Das war ein tolles Turnier mit harten Matches“, sagte Ella Seidel (Club an der Alster) nach ihrem Finalsieg gegen die erst 14 Jahre alte Sonja Zhenikhova (Tennisklub Blau-Gold Steglitz). „Dieser Titelgewinn ist ein schöner Saisonabschluss. Jetzt freue ich mich auf die Australian Open.“ Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist sie bei den Juniorinnen am Start.



Der Titelgewinn in Biberach war nicht das erste Ausrufezeichen, das Ella Seidel in dieser Saison setzte. Sie gewann die stark besetzten ITF-Jugendturniere in Repentigny (Kanada), Bratislava (Slowakei) und Siaulai (Litauen) und machte auch bei den Junior-Grand-Slams mit starken Leistungen auf sich aufmerksam: In Wimbledon erreichte sie das Viertelfinale, bei den USA Open stand sie zusammen mit ihrer Porsche-Junior-Teamkollegin Carolina Kuhl im Finale. In der ITF-Jugendrangliste schaffte sie dadurch erstmals den Sprung in die Top 20.



Die Rechtshänderin, die als Kind in Hamburg Hockey spielte, machte im Sommer ihr Abitur. Jetzt will sie sich ganz auf Tennis konzentrieren. Da Sand ihr Lieblingsbelag ist, liegt ihr großes Karriereziel auf der Hand: „Mein Traum ist es, irgendwann die French Open zu gewinnen.“



Mit ihrem Erfolg in Biberach setzte Ella Seidel die Siegessserie der Spielerinnen aus den von Porsche unterstützten Nachwuchsteams bei den Deutschen Meisterschaften fort: 2020 holte Noma Noha Akugue den Titel, 2021 Eva Lys. In diesem Jahr stellten sich bei den Titelkämpfen im Stützpunkt des Württembergischen Tennis Bundes (WTB) sechs Spielerinnen vom Porsche Talent Team und Porsche Junior Team der starken Konkurrenz.

Bei den Männern gab es in Süddeutschland ein rein bayerisches Duell zwischen Max Rehberg und Jakob Schnaitter. Rehberg schaffte es bei seiner zweiten Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften direkt ins Endspiel, bezwang dabei in der Vorschlussrunde sogar den topgesetzten Spieler. Im Finale hatte der 19-Jährige gegen seinen sieben Jahre älteren Konkurrenten dann aber das Nachsehen. Jakob Schnaitter vom TC Ismaning war an diesem Sonntag über zwei Sätze der bessere Spieler und gewann 6:3, 6:3. Für die Nummer 47 der Deutschen Rangliste ist der Titel in Biberach einer der größten Erfolge seiner Einzelkarriere.