Die beeindruckende Entwicklung des Daniil Medvedev

Daniil Medvedev holte zuletzt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom den Titel. Der Triumph in der "Ewigen Stadt" steht sinnbildlich für die beeindruckende Entwicklung des 27-Jährigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2023, 11:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev triumphierte zuletzt auch in Rom

Es ist noch gar nicht so lange her, da musste Daniil Medvedev bei den Australian Open bereits nach der dritten Runde Abschied nehmen. Die Niederlage gegen Sebastian Korda markierte für den Russen den vorläufigen Tiefpunkt einer besorgniserregenden Entwicklung. Denn schon das Kalenderjahr 2022 war für ihn alles andere als nach Wunsch gelaufen.

Seine ganz persönliche Wende leitete Medvedev dann im Februar mit dem Triumph beim ATP-500-Turnier in Rotterdam ein. Insgesamt holte der 27-Jährige seit den Australian Open 4120 Punkte - und damit mehr als jeder andere Spieler. Zum Vergleich: Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz fuhr im selben Zeitraum "nur" 3455 Zähler ein. Wenig überraschend führt Medvedev derzeit also auch das "Race to Turin" an.

Wie stark Medvedev im Jahr 2023 performt, lässt sich vor allem an seinen Ergebnissen auf Sand ablesen. War die "terre battue" in den vergangenen Spielzeiten für den Russen noch ein rotes Tuch, so sammelt er in dieser Saison auch auf diesem Untergrund fleißig Punkte. In Rom durfte Medvedev nun sogar seinen ersten Turniersieg auf Asche bejubeln.

Spätestens seit dem Triumph am Sonntag zählt Medvedev auch bei den French Open in Paris zu den Mitfavoriten. Im Vorjahr erreichte der US-Open-Sieger von 2021 am Bois de Boulogne immerhin das Achtelfinale. Und damals befand sich Medvedev nicht annähernd in ähnlich bestechender Form wie heute.