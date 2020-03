Die besten Instagram-Posts der WTA-Stars: So verbringen Simona Halep, Angie Kerber und Co die Corona-Unterbrechung

Bis 7. Juni ist die WTA-Tour aufgrund des aktuell grassierenden Coronavirus unterbrochen. In dieser Pause sind viele WTA-Stars auf Instagram besonders aktiv, wir haben die besten Posts rausgesucht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2020, 14:23 Uhr

Angie Kerber und Co mit Updates auf Instagram

Die aktuelle Nummer-7 der Welt, Kiki Bertens, nutzt den plötzlichen Freizeitsegen dazu, einige Puzzles zu bauen. Zumindest ihrem Instagram-Post nach zu urteilen, dürfte die Holländerin mit einem Geschenk ihrer Freundinnen nun für einige Zeit beschäftigt sein.

Wie viele Nike-Athletinnen hat auch Belinda Bencic ein Foto von sich beim Heimtraining veröffentlicht. "Jetzt, mehr als je zuvor, sind wir in einem Team", schreibt die Schweizerin. Aber nicht nur für ein langgezogenes Home-Workout hat Bencic in diesen Tagen, auch ihrer künstlerischen Ader kann die 23-Jährigen nun nachkommen.

Auch Simona Halep ist in diesen Tagen zur Kreativität gezwungen. Bei der Weltranglisten-Zweiten äußert sich dies aber in besonders exotischen Trainingsmethoden, wie hier mit Liegestützen vom Sofa. "Wer hat gesagt, dass ein Sofa nur dafür gut ist, um darauf zu sitzen", schreibt die Rumänin darunter.

Andere Athleten nutzen hingegen ihre Popularität, um zur Eindämmung des Coronavirus zu kämpfen. Während beispielsweise Roger Federer eine Million Schweizer Franken an besonders gefährdete Menschen in der Schweiz spendete, gab Bianca Andreescu einen signierten Schläger zur Auktion frei, zusammen mit der Aufforderung: "Bitte spende, wenn du kannst!!!"

Besonders sportlich unterwegs ist Madison Keys. Die Britin zeichnete in den letzten Tagen einige Videos von verschiedenen Homeworkouts auf, die ihre Fans dazu animieren sollen, die Quarantäne zur körperlichen Ertüchtigung zu nutzen. "Nimm dir Pausen, wenn du sie brauchst und hab Spaß", der wichtige Hinweis von Keys.

Für einen Schmunzler sorgte Garbine Muguruza, die sich - alleine wohlgemerkt - zu einem See aufmachte, um dort ihre "Freunde" zu treffen. Dass damit die im Hintergrund zu sehenden Schwäne gemeint sind, ist nicht nur im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Situation rund um COVID-19, es regt in diesen schweren Tagen auch zum Frohmut an.

Wie schon in einem Facebook-Aufruf (unter anderem auf Tennisnet.com auf Facebook zu sehen) setzt sich Angie Kerber ganz besonders dafür ein, dass die Menschen nun auch wirlich zuhause bleiben. "Ich hoffe, wir kommen schneller durch diese Zeit als es jetzt aussieht. Viel Liebe an alle Betroffenen", schrieb die deutsche Nummer eins auf Instagram.

Instagram-Live ist aktuell eine gern genutzte Plattform der Tennisstars, um die Zeit für sich und seine Fans totzuschlagen. Einen ähnlichen - aber doch recht anderen - Ansatz verfolgt Caroline Wozniacki, die zu einem Live-Workout aufruft. "Weil wir ja alle getrennt - aber zusammen - in Quarantäne sind, habe ich mir gedacht, wir könnten doch etwas Stress abbauen, indem wir gemeinsam ein Workout machen", startete die Dänin ihren Aufruf.

Elina Svitolina nutzt ihren Instagram-Channel um an einer Challenge teilzunehmen. Im Zuge der #VibeChallenge lädt die Ukrainerin ein Video hoch, in dem sie sich als Tänzerin verfolt. Mit der ironischen Bemerkung "Tik-Tok-Level 0,01" erntete die Weltranglisten-5. immerhin eine lächelnde Reaktion von Stan Wawrinka.