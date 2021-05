Die besten Sandplatzschuhe 2021

Es ist wieder soweit: die Sandplatzsaison ist in vollem Gange. Das bedeutet nicht nur, dass die French Open vor der Tür stehen und unsere weißen Socken die längste Zeit weiß waren, sondern vor allem, dass wir ganz dringend passende Sandplatzschuhe für die Saison brauchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 11:21 Uhr

© Unsplash // John Fornander Die besten Sandplatzschuhe 2021

Wie wichtig das passende Schuhwerk auf der roten Asche ist, haben wir in der Vergangenheit oft gesehen. Sand ist nämlich nicht gleich Sand. Während wir in Österreich und Deutschland auf sehr grobkörnigem Sand spielen, der sich teilweise fast wie Rollsplit anfühlt, spielt man in Frankreich auf „schmierigem“ Sand. Björn Borg hat beispielsweise früher mit Rasenplatzschuhen inklusive Stoppeln gespielt und Thomas Muster mit sogenannten „Baggerschuhen“, da sie so einen besseren Halt hatten. Es erübrigt sich hier anzumerken, dass die Platzwarte wenig begeistert waren und die Schuhe, die am Standplatz getragen werden dürfen, bald reglementiert wurden. Damit auch ihr die passende Ausrüstung habt, haben wir gemeinsam mit Hervis die neuen Modelle getestet und präsentieren euch hier die vier besten Schuhe für die Sandplatzsaison 2021.

Nike Vapro Pro – Die Schuhe des Sandplatzkönigs Rafael Nadal

Was für den 13-fachen Roland Garros Sieger und König des Sandes passt, kann für uns nicht schlecht sein, oder? Das haben wir uns auch gedacht. Die Nike Vapro Pro sind nicht nur ein echter Blickfang, sondern sie sind außerdem angenehm leicht und wirken stützend. Die asymmetrische Schnürung umschließt den Fuß perfekt und gibt Halt bei schnellen Richtungswechseln. Wenn Rafa die Schuhe in einem Wort beschreiben müsste wäre es „Vamos!“



Bei Hervis sind die Nike Vapro Pro sogar gerade im Angebot und kosten statt €119,99 derzeit nur €99,99, also schnapp gleich zu!

© Getty Images Rafael Nadal Rückhand

Adidas Solecourt Primeblue – Der Schuh auf den Dominic Thiem und Weltretter setzen

Der amtierende US Open Champion vertraut diese Sandplatzsaison auf die Adidas Solecourt Primeblue. Auch dieses Jahr zählt Thiem wieder zu den Mitfavoriten in Paris und schuhtechnisch setzt er heuer auf Komfort und Stabilität. Neben TPU-Chassis und der vorgeformten Fersenkappe für besseren Halt, gibt die Boost Zwischensohle bei jedem Schritt Energie an den Träger zurück. Der Primeblue besteht außerdem aus High-Performance-Recyclingmaterial, welches teilweise aus Plastikmüll aus dem Meer besteht. Man kann also sagen, dass dieser Schuh einen „MEERwert“ hat!

Bei Hervis gibt es den Adidas Solecourt Primblue derzeit um €129,99 statt €159,99 – schnell zugreifen!

© Getty Images Sliding into the next round like...

Wilson Rush Comp – Der ideale Schuh für alle Tennis-Newbies

Wilson und Tennis gehören zusammen wie Roger und Federer. Es macht also Sinn, dass es von Wilson auch top Sandplatzschuhe gibt. Der Rush Comp bietet hohen Komfort sowie Stabilität, außerdem sorgt er für zuverlässige Leistung speziell in puncto Dämpfung. Der Wilson Rush Comp ist der ideale Schuh für alle aufstrebenden Tennisasse und die, die es noch werden wollen.

Bei Hervis kannst du den Wilson Rush Comp, derzeit zu dem unschlagbaren Preis von €69,99,anstatt der ursprünglichen €109,99, ergattert. Also ‚rush‘ zum Angebot!

via GIPHY

Adidas Courtsmash – Ein Schnäppchen für alle Sparfüchse

Der Adidas Courtsmash ist der Sieger wenn es um Preis-Leitung geht. Sie sind super gefedert durch die Zwischensohle aus Schaum, die eine sanfte Landung garantiert und die Gummisohle gibt gleichzeitig gute Bodenhaftung. Abgerundet wird der Schuh durch seinen stylischen und für Adidas typischen Look. Wir können nur sagen: mit den Adidas Courtsmash Schuhen ‚smashed‘ du jeden Gegner an die Wand!

Bei Hervis gibt es den Preishelden jetzt sogar noch günstiger, anstatt €54,99 zahlst du dort nur €44,99 - Sicher dir den Deal!