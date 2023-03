"Die Kooperation zwischen ROBINSON Clubs und der ITF ist ideal"

Alexander von Frankenberg organisiert viele ITF-Turniere in der Tenniswelt - speziell auch auf Ferienanlagen wie in ROBINSON Clubs. Mit tennisnet spricht er über die Vorteile, ein solches Turnier in einem derartigen Ambiente auf die Beine zu stellen.

zuletzt bearbeitet: 22.03.2023, 16:10 Uhr

Herr von Frankenberg, was sind die Vorteile, ein ITF-Turnier in einem Ferienclub zu veranstalten?

Die ROBINSON Clubs haben im Vergleich zu herkömmlichen Turnieren den großen Vorteil, dass wir die gesamte Infrastruktur, die ein Tennisevent verlangt, bereits vor Ort haben. Angefangen bei den Sportanlagen, dem Fitness Studio, der Sauna, der Physiotherapie und natürlich diversen Restaurants. Die Spielerinnen und Spieler haben den Vorteil, dass sie keine Transfers von ihrer Unterkunft zur Anlage benötigen. Ebenso wenig müssen Restaurants angefahren werden.

Alles findet quasi innerhalb der Anlage statt?

Genau - damit kann sich der Spieler sich zu 100 Prozent unter professionellsten Bedingungen auf sein Turnier konzentrieren. Zum anderen ist ein Event natürlich auch ein Imagegewinn für das Hotel, welches medial und auf Social Media entsprechend genutzt werden kann. Die ITF als Ausrichter der Grand-Slam-Turniere in Australien, Paris, London und New York stellt praktisch den Goldstandard in der Tenniswelt dar. Die Kooperation zwischen zwei Premiumprodukten wie den ROBINSON Clubs und der ITF ist ideal.

Wie sieht die Planung für solch ein Turnier generell aus: Was sind die großen Schritte - und auch die kleinen, die fast keiner bemerkt?

Zunächst einmal muss der Veranstalter mit dem Hotel einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. Haben sich Veranstalter und das Hotelmanagement auf die Rahmenbedingungen geeinigt, muss die nationale Tennis Assoziation mit ins Boot geholt werden. Je nach Land fallen da unterschiedliche Lizenzgebühren an. Wenn dieser Schritt gelungen ist, entscheidet dann die ITF final, ob das Turnier in den Kalender der ITF aufgenommen wird.

Und dann?

Sobald das Turnier im Kalender steht, beginnen die entsprechenden Marketing-Maßnahmen und das Turnier wird von Grund auf geplant: Auswahl der Schiedsrichter, der Transfer, die Fahrer und Helfer, die Beschaffung des Materials aber auch das Branding und die Ausarbeitung des Rahmenprogramms.

Die ITF-Turniere in den ROBINSON Clubs sind sogenannte Masters, also für Spielerinnen und Spieler ab 30 Jahren ausgelegt. Die Turnier-Wochen werden folglich "World Tennis Masters Tour" genannt. Was war Ihr persönliches Highlight beim letzten ITF-Turnier Anfang März im ROBINSON KHAO LAK?

Das Highlight vom ITF im KHAO LAK war abgesehen von dem paradiesischem Ambiente die Internationalität der Teilnehmer. 20 verschiedene Nationen haben teilgenommen. ROBINSON trägt hiermit seinen Teil zur Völkerverständigung bei.

Stimmt es, dass Ihnen viele Gäste quasi hinterherreisen?

Es stimmt tatsächlich, dass wir Spieler haben, die bei jedem Event dabei sind. Egal ob in der Türkei oder in Thailand - die Kombination aus einem ITF-Turnier und ROBINSON ist einfach perfekt!

Was passiert sonst noch so in der Woche abgesehen von Tennis und Turnieren?

Player's Party, Players Dinner, Welcome Cocktail… Darüber hinaus sitze ich jeden Abend mit dem inneren Kreis der Spieler beim Dinner zusammen. Außerdem nehmen wir beispielsweise bei Tastings wie Whiskey Tastings teil. Die Player's Partys sind auf jeden Fall immer große Highlights! Ich lasse mir dafür verrückte Sachen einfallen und wir haben eine Menge Spaß. Ich denke, wir organisieren die besten Spieler-Partys der Welt. Die sind nur schwer zu toppen. Die meisten Spieler sind übrigens inzwischen auch untereinander vernetzt, haben Nummern ausgetauscht und verabreden sich zum Doppel für das Turnier bereits Wochen vorher!

