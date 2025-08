Novak Djokovic: „Erinnere mich täglich daran, Elektrolyte zu trinken“

Novak Djokovic spielt auch im Alter von 38 Jahren noch um die ganz großen Titel mit. Warum? Auch weil er so gut auf seine Ernährung und Flüssigkeitszufuhr achtet wie kaum ein anderer Tennisprofi. Gemeinsam mit waterdrop hat er seine eigenen Microlytes entwickelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 06:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic weiß, wie man Dehydration vermeidet

Drei Grand-Slam-Turniere sind in der Saison 2025 bislang gespielt - und bei allen drei hat Novak Djokovic das Halbfinale erreicht. Bemerkenswert angesichts der 38 Jahre, die der serbische Großmeister mittlerweile auf den Platz bringt. Wie wohl Djokovic in den letzten Jahren ab und zu Probleme mit seinem Körper gehabt hat - eine Komponente hat er stets perfekt abgedeckt: seine Ernährung. Und das schließt explizit die Flüssigkeitszufuhr mit ein, wie Djokovic schon vor einiger Zeit in einem Interview mit waterdrop erklärt hat.

„Generell muss man während der Tour, aber auch danach, auf eine gute Flüssigkeitszufuhr achten“, so Djokovic, der von Beginn an an die Marke und die Produkte von waterdrop geglaubt hat.. „Ich versuche, mich selbst und die Leute um mich herum daran zu erinnern, genügend Elektrolyte zu trinken und natürlich auf die Ernährung zu achten. Das ist super wichtig für meinen ganzheitlichen Anspruch und mein Wohlbefinden.“

Die Bedingungen sind oft brutal, gerade auch bei Djokovic´s Lieblingsturnier den Australian Open oder auch bei den späten Sommerturnieren in den USA. „Ausreichend zu trinken spielt eine extrem wichtige Rolle. Es ist eines der wichtigsten Bestandteile der Gesundheit im Allgemeinen, aber als Profisportler noch viel wichtiger. Als Sportler musst du die Flüssigkeitsmenge, die du täglich zu dir nimmst, überwachen – egal ob es sich um Wasser, Elektrolyte, Mineralien, Vitamine oder Antioxidantien handelt – und versuchen, deine Ernährung, das Training und die Erholung in Einklang zu bringen. Das ist wirklich ein Vollzeitjob, auch wenn du nicht auf dem Platz stehst.“ Gemeinsam mit waterdrop hat Novak auch seine eigene Microlyte Linie SILA entwickelt und er ist auch persönlich bei waterdrop investiert

Im Interview mit waterdrop wird zudem auch klar, wie sehr sich auch Novak Djokovic dem Thema Nachhaltigkeit verbunden fühlt. „Ich liebe es, in der Natur zu sein, und wenn ich ein paar Tage nicht dort war, merke ich schon, dass es mir fehlt. Ich denke, das ist super wichtig. Natürlich ist alles im Leben relativ und sehr individuell und wir sind alle verschieden. Aber ich denke, dass wir der Natur gemeinsam mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, oder besser gesagt, wie wir mit ihr umgehen.“

Hier gibt es das gesamte Interview mit Novak Djokovic noch einmal zum Nachlesen.